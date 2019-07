Tidligere denne uken varslet Sandberg at han ville komme med «et brutalt, politisk comeback på ett eller annet tidspunkt».

– Alt jeg foretar meg fremover, om det blir et politisk comeback eller ikke, vil bli brutalt for mange. Noen vil oppleve det som brutalt og urettferdig at jeg kommer tilbake, sier Sandberg til TV 2 fredag morgen.

– Men jeg er jo bare et politisk dyr. Jeg har sterke meninger om alt og jeg tror jeg har mye å gi uansett hvilken posisjon jeg måtte ha, legger han til.

Se hele intervjuet med Sandberg i toppen av saken.

Partibytte?

I et lengre intervju med Klassekampen fredag antydet Sandberg at han kan ende opp i et nytt parti før stortingsvalget om drøyt to år.

– Det som står i Klassekampen er laget med et glimt i øyet. Mitt hjerte banker for Fremskrittspartiet. Det vet Siv Jensen og det vet alle i Fremskrittspartiet, sier Sandberg til TV 2, før han legger til:

– Men jeg kan ikke tvinge meg på Fremskrittspartiet heller, så hvis Fremskrittspartiet ikke vil ha noe med meg å gjøre, kan det hende at det dukker opp et annet alternativ.

Dersom et partibytte skulle vært aktuelt, er Sandberg klar på hvilket parti det ville vært til.

– Det er ikke noe nytt at med tanke på de partiene som er representert på Stortinget i dag, og at jeg er en liberalist i bunn og grunn, så er det Venstre som står nærmest Fremskrittspartiet, sier han og legger til:

– Hvertfall hvis man kobler fra klima- og innvandringspolitikken, men selv der har jeg sittet i titalls forhandlinger med Venstre og det går an å løse ting.

– Du vil ikke utelukke det?

– Joda, jeg er medlem i Frp og mitt hjerte banker hundre prosent for Frp, men det er klart at jeg ikke kan tvinge meg inn i noen posisjon i partiet, jeg må være ønsket, sier han.

Frps dårligste stortingsgallup på 24 år:

Dårlig meningsmåling

Onsdag publiserte NRK en kronikk skrevet av Sandberg, der han peker på flere av problemene han mener Frp sliter med i dag.

– Grunnplattformen til Frp er delvis forlatt, desverre, sier han til TV 2 fredag morgen.

For bare få dager siden gjorde partiet sin dårligste meningsmåling hos TV 2 på 24 år.

– For det første er det skremmende, for TV 2 sine målinger er veldig treffsikre. men det er klart at Frp har vært nede i dype daler før og løftet seg, sier Sandberg.

Han mener Frp er i ferd med bli et ensaksparti, som kun er opptatt av innvandring eller bompenger.

– Frem mot 2021 må Frp tenke mer mangfoldig og bredere inn enn å bare følge den ene store saken fra dag til dag, sier han og understreker:

– Nå er det bompenger som rir Frp som en mare. På innvandringssiden har jeg vært med på å fremforhandle Europas strengeste innvandrings- og flyktningspolitikk. Det er snart ikke mer å gå på!