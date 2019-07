Antall ulykker på norske veier har gått ned de siste årene. Mye av det forklares med bedre veistandard – og sikrere biler.

Men samtidig viser det seg også at svært mange bryter fartsgrensene. Norske bilister kjører for fort – og mange gjør det konsekvent. Det viser en landsomfattende undersøkelse Trygg Trafikk har gjort blant norske bilister.

Undersøkelsen avslører nordmenns holdninger, vaner og uvaner knyttet til fart.

– Det er bekymringsfullt mange som kjører for fort, for ofte, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

22 prosent kjører alltid for fort

Undersøkelsen som er gjennomført av Kantar TNS, kartlegger blant annet hvor og hvor ofte vi kjører for fort, og hva vi mener om fartsgrensene.

Det er i 80-sonen de fleste som bryter fartsgrensen tråkker til på gassen. Mer enn 8 av 10 – 86 prosent – svarer at de bryter fartsgrensen «nesten alltid» eller «av og til». Og hele 22 prosent av mennene kjører alltid for fort.

– På landeveier med 80-grense er det mange som lar seg friste til å trå litt ekstra på gassen. Men det er noe av det farligste du kan gjøre på disse veiene. Veier med 80-sone er blant de mest ulykkesbelastede strekningene vi har, og hvis du kolliderer i den farten, er risikoen skyhøy for at du eller andre mister livet eller blir alvorlig skadd, sier Solstad Steen, i en pressemelding.

Skjer også i 30-sonen

Men det er ikke bare i 80-sonen det går over fartsgrensen. Mange innrømmer at de også ofte bryter fartsgrensen i 30-sonen. Så mange som 6 av 10 svarer nemlig at kjører for fort i 30-sonen, «av og til» eller oftere.

6 av 10 innrømmer at de også bryter fartgrensen i 30-soner.

– 30-sone er ofte ensbetydende med tettbygd strøk. Her vil det være fotgjengere, syklister og barn i veien. Det er livsfarlig for en myk trafikant å bli truffet av en bil i for eksempel 40 km/t. Å kjøre for fort her er utsette andre for unødvendig fare, sier sier Solstad Steen.

Hvordan begrunner så norske bilister at de kjører for fort? De tre vanligste unnskyldningene er at det er gode veier, at man er alene på veien og at fartsgrensen er for lav.

Telefonen er synderen

Likevel ønsker ikke flertallet i denne undersøkelsen høyere fartsgrenser. 54 prosent mener at fartsgrensene er riktige som de er, eller at det bør være lavere fartsgrense på mange veier. 37 prosent ønsker høyere fartsgrenser.

På spørsmålet om hva vi mener er den største risikofaktoren i trafikken, er det norske folk enige. Hele 78 prosent mener nemlig at uoppmerksomhet er den store faren, mens bare 7 prosent svarer fart.

– Man skulle kanskje tro at uoppmerksomhet er en ganske konstant faktor. Men her har det skjedd noe de siste årene som dessverre ikke er positivt, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Det handler om noe de aller aller fleste har med seg på bilturen – og mange dessverre også bruker aktivt mens de kjører bil: Smarttelefonen.

Politiet har fokus på å luke ut verstingene i trafikken, laserkontroller er et virkemiddel her: Foto: Scanpix.

Bør koste mer å bli tatt

– Vi ser en klar økning i antallet ulykker som skyldes uoppmerksomhet. Mange av dem er tilsynelatende uforklarlige, men i praksis er det nok ikke det. Bare se deg litt rundt neste gang du kjører i kø eller tett trafikk. Det er veldig mange som bruker telefonen til å tekste eller surfe på nettet. Det er virkelig risikoadferd. Det skal ikke mange sekunders uoppmerksomhet til før man har kjørt langt " i blinde". Og da kan dessverre alt skje, sier Benny.

Forsikringsselskapet Gjensidige er blant dem som har tatt til orde for at det bør koste mye mer enn i dag, hvis man blir tatt for å bruke mobilen mens man kjører bil. Dette sa kommunikasjonssjef Arne Voll til Broom, tidligere i sommer:

– I dag koster dette 1.700 kroner. Det er bare 200 kroner mer enn det man får for manglende bruk av bilbelte, noe som ofte skyldes en ren forglemmelse og som vanligvis ikke går ut over andre enn synderen selv. Et forelegg på 6.800 kroner, og tre prikker i førerkortet, tilsvarende det som er reaksjonen for manglende avstand til forankjørende, er en reaksjon vi tror kan være avskrekkende. Blir man da tatt mens man er inne i prøveperioden på to år, blir dessuten antallet prikker doblet til seks.

