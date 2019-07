Denne vil du ikke ha med hjem fra ferien

Fellesferien er godt i gang og mange nordmenn har pakket kofferten og reist av gårde til varmere strøk.

Dessverre er det mange som får med seg uønskede gjester i bagasjen når de skal hjem igjen.

Arne Nese i Rentokil sier til TV 2 at det er høysesong for skadedyrbekjempere fire til fem uker etter at de fleste har kommet seg hjem igjen fra ferie.

Særlig er det ett skadedyr som plager nordmenn når de kommer hjem.

– Det er spesielt veggdyret, det grusomme insektet man kan pakke med i kofferten og få med seg hjem etter en tur, sier Nese.

Som regel merker man nemlig ikke veggedyrene før etter noen uker.

– Da begynner man å få stikk på armene og nedover ryggen og lurer på hva det er for noe rart, så lurer man gjerne enda litt lenger og så sprer det seg utover hele huset og det blir en veldig stor operasjon å få dem vekk, sier han.

Vanskelig å bli kvitt

Å bli kvitt veggedyrene er nemlig ikke lett. Når de først har inntatt i boligen din, er de svært vanskelige å bli kvitt. Den gjemmer seg godt, klarer seg lenge uten mat, og har gjennom årene blitt mer resistente mot insektsmidler.

Din eneste mulighet er som regel å kontakte et skadedyrfirma, som i mange tilfeller da må gjennomføre en kostbar behandling. Det innebærer gjerne nedfrysing av møbler og klær i frysecontainere, eller varmebehandling.

Å behandle et veggedyr-befengt soverom kan fort koste så mye som 30.000 kroner. Dersom et helt hus behøver behandling, kan prislappen nærme seg 100.000 kroner.

Finnes overalt

Dermed er det lurt å ta forholdsregler når man er på ferie for å slippe å få med de små skadedyrene hjem til å begynne med.

– Man bør være litt bevisst på hvor man reiser og hva man gjør når man kommer dit man skal overnatte, for det er fra overnattingsstedene man får med seg veggdyrene hjem, sier Nese og legger til:

– Veggdyret går ikke fra sted til sted selv. Det kommer via kofferten vår. Vi pakker det ned og så bærer vi det med oss.

– Er det noen steder i verden man bør være spesielt obs når man er på ferie?

– Det er de større byene. I store byer er det overrepresentert med veggedyr, men vi finer dem overalt, sier han.

Sjekk senga!

Det første du bør gjøre når du kommer til et nytt sted er å sjekke senga.

– Det tar et halvt minutt. Man ser langs kanten av madrassen ved å løfte opp overmadrassen litt. Se etter små, svarte prikker. Finner man dem skal man ikke bo der, for det er veggedyrekskrementer, sier Nese.