Rasisme mot Manchester City-spiller Raheem Sterling var en av flere rasismesaker som rammet fotballen sesongen 2018/2019.

Da England spilte landskamp mot Montenegro i mars ble flere av de engelske spillerne utsatt for rasistiske tilrop fra publikum. Deriblant Sterling og Danny Rose.

Etterlyste strengere straffer

Etter kampen mot Montenegro etterlyste City-stjernen strengere straff for rasisme.

– For å være ærlig er det synd at vi må snakke om dette. Det er 2019, og det burde vært skikkelig straff for dette – ikke bare for de få folkene som blir utestengt, sa Sterling i mars.

Liverpools Mohamed Salah opplevde rasistiske tilrop fra Chelsea-supportere i kampen mellom de to lagene på Stamford Brigde. Chelsea svarte med å utestenge supporterne som var innblandet og skrev følgende i en pressemelding etter hendelsen:

– Chelsea FC finner all form for diskriminerende oppførsel motbydelig. Vi tar sterk avstand fra oppførelsen som det er tydelig bevis på at sesongbillettholdere av Chelsea og medlemmer er involvert i. Slike individer er en skam for alle som holder med Chelsea og de tolererer ikke slike personer i sin klubb.

Minimumsstraffen doblet

Nå har FIFA tatt grep i kampen mot rasisme. Strengere straff for rasisme og diskriminering er en sentral del av deres nye disiplinærreglement.

Blant annet dobler det internasjonale fotballforbundet minimumsstraffen for rasistiske hendelser fra spillere eller trenere. Den nye straffen er nå på utestengelse i ti kamper, melder FIFA på deres hjemmeside.

I tillegg vil ofre for rasisme ha muligheten til å fortelle deres opplevelser foran et dommerpanel i FIFA.

Sentralt i det nye reglementet er også at dersom dommere registrerer rasistiske eller diskriminerende tilrop fra tilskuere, skal kampen avbrytes. Det laget som har supporterne som har kommet med tilropene, vil i utgangspunktet tape 0-3, dersom kampen avbrytes.

– Temaer som rasisme og diskriminering er blitt oppdatert slik at FIFA kommer i førersetet i kampen mot disse forferdelige angrepene på fundamentale menneskerettigheter, skriver forbundet.

De nye reglene trer i kraft 15. juli 2019.