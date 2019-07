Den er en av bilhistoriens mest betydningsfulle modeller og har siden den ble vist første gang i 1938 vært med oss i mer enn 80 år. Nemlig VW Bobla, eller Beetle som den kalles andre steder på kloden.

Det er vanskelig å forestille seg hva VW hadde vært i dag uten denne bilen. Om de i det hele tatt hadde vært ..?

De siste 20 årene har bilen her hjemme vært med oss som New Beetle. En slags moderne retro-tolkning av den opprinnelige Bobla.

Den ble aldri helt den suksessen VW håpet på. For mens Beetle-salget bare har gått sånn passe, har konkurrenter som Mini og Fiat hatt langt større suksess med sine retroutgaver. Mini har fått et helt nytt liv etter at BMW overtok.

Fiat har på sin side hatt stor suksess med småbilen 500. Den har vært en storselger i mange år og vært ett av få lyspunkt i en tøff periode for Fiat.

Så var det over. Den aller siste VW "Bobla" forlater fabrikken. Med tanke på antall mobiltelefoner ble begivenheten tydeligvis godt dokumentert. Foto fra Scanpix.

Nå er det slutt

Som kjent: Det kan være vanskelig å hoppe etter Wirkola...

New Beetle bygget i bunn og grunn på VW Golf. Bilen kom første gang i 1998 og vakte stor furore og masse presseoppslag i starten, men så ble det fort litt stille rundt den.

Kritikerne mente blant annet at VW hadde tatt for mange snarveier underveis i utviklingen – og at Golf-røttene var litt for synlige.

Andre generasjon svarte på denne kritikken, blant annet fikk Beetle langt bedre kjøreegenskaper. Men dette gjorde likevel ikke noen underverker for salget.

På onsdag var eventyret for New Beetle over. Da trillet nemlig det aller siste eksemplaret ut av fabrikkportene på VWs anlegg i Puebla, Mexico. En blå metallic Final Edition-utgave. Selvfølgelig til stor festivitas. Det var jo er ikon som nå trillet av samlebåndet for aller siste gang.

VW New Beetle klarte aldri å oppnå samme popularitet som den opprinnelige Bobla i bakgrunnen. Foto Scanpix.

SUV og elbil

Dermed er en viktig æra over for VW. Nå har de ikke lenger noen Boble. En utgave som har vært selve grunn-DNA-et for den tyske bilprodusenten.

VW er midt oppe i en stor omstilling. Det satses i langt større grad på SUV-er og elbiler framover. Den siste tiden har nemlig VW økt sitt SUV-utvalg betraktelig.

Og nettopp SUV er det fabrikkarbeiderne i Mexico nå skal bygge i stedet for Beetle. Nærmere bestemt VW Tarek som ikke finnes i Europa, men som er en Tiguan-kloning.

VW satser også stort på sin kommende elektriske ID-serie som ikke bare vil være én bil, men en hel serie av ulike elbiler i alle størrelser og fasonger.

Denne kan sørge for en elbil-revolusjon

Den kommende elektriske VW I.D Buzz vil ta "familie-tradisjonene" videre inn i framtiden.

Hippiebussen gjenoppstår

Helt retro-fritt blir det likevel ikke hos VW. De gjør seg nemlig klare til å lansere den klassiske VW Transporteren, eller "Hippiebussen" på nytt – som nettopp elbil.

I.D. Buzz er navnet så langt. Dette blir en svært plasseffektiv flerbruksbil, med et design som peker tydelig tilbake på originalen. Den er ventet på markedet i 2022.

Da er det i alle fall én klassisk billegende fra VW som blir med oss og som bærer med seg noe av den enkle og opprinnelige konseptet på veien videre framover.

