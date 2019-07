Fotballryktene: – Har spilt ni PL-kamper. Priskravet forbauser Manchester United

Manchester United er blitt koblet til Newcastle-unggutten Sean Longstaff over lengre tid.

Til tross for at 21-åringen bare har ni Premier League-kamper på CV-en, ønsker Tyneside-klubben etter sigende 535 millioner kroner for Longstaff.

Det har tatt United-styret fullstendig på sengen, melder Daily Mail. Ed Woodward og co. er motvillig til å gå noe høyere enn 210 millioner kroner. Nå kan overgangen gå i vasken.

Barcelona har bestemt seg for å aktivere Antoine Griezmanns utkjøpsklausul på i overkant av 1,1 milliarder kroner, hevder Mundo Deportivo. Det kan skje allerede fredag morgen, hevder avisen. Mirror skriver på sin side at den allerede er aktivert.

Skal en derimot tro spanske Sport, er en overgang lengre unna. De hevder å ha kilder i Barcelona som nekter for at katalanerne har aktivert utkjøpsklausulen.

Sheffield Wednesday-manager Steve Bruce skal være nær å bli Rafael Benítez' etterfølger i Newcastle. Ifølge The Times forhandler partene om en «overgangssum» for den engelske manager-veteranen. Prislappen skal ligge på om lag 50 millioner kroner.

Romelu Lukaku er blitt koblet til Inter hele sommeren. Nå har Roma startet samtaler med Manchester United om en overgang for den belgiske kraftspissen, hevder Goal.

Inters sportsdirektør, Piero Ausilio, har på sin side reist til London for å møte Manchester United. Formålet er å finne ut om det er noen som helst sjans for at de kan få avtalen i land, skriver The Guardian.

Tottenham har vært i samtaler med Real Madrid-spilleren Dani Ceballos, som imponerte stort under U21-EM for Spania. Også erkerival Arsenal er interessert i playmakeren, melder Sky Sports.