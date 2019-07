Flere amerikanske medier melder at R&B-artisten R. Kelly er pågrepet i Chicago.

Til NBC sier politikilder at han blant annet er pågrepet for menneskehandel. New York Times melder at artisten blant annet er pågrepet for overgrepsmateriale av barn.

Etterforskerne skal sammen med politiet i New York ta med seg 52-åringen til New York, opplyser kildene til NBC.

Flere detaljer om saken er ventet å komme fredag.

Overgrepstiltalt

R&B-artisten erklærte seg ikke skyldig i retten i Chicago i juni etter å ha blitt tiltalt for ytterligere elleve tilfeller av seksuelle overgrep.

Fire av tiltalepunktene gjelder særdeles skjerpende omstendigheter knyttet til seksuelle overgrep.

For disse anklagene risikerer den tidligere Grammy-vinneren 30 års fengsel.

Totalt består overgrepstiltalen mot artisten av 21 punkter.

Omstridt

R. Kelly har vært gjenstand for ulike etterforskninger i sexrelaterte saker i nesten 20 år. Blant annet har dette fått mye oppmerksomhet etter at at dokumentaren «Surviving R. Kelly», som tar for seg anklagene mot artisten, kom ut.

I mars skapte artisten også oppsikt etter å ha mistet besinnelsen i et intervju med CBS News.

Etter å ha blitt konfrontert med både gamle rykter og nye anklager, raknet det for artisten.

– Jeg kjemper for livet mitt her, sier Kelly desperat inn i kamera og reiser seg opp.