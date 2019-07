Gerrards fetter scoret i Liverpools sesongoppkjøring

Liverpools unggutter viste seg frem i klubbens første treningskamp i sesongoppkjøringen.

Blant dem var Steven Gerrards fetter, Bobby Duncan (18), som fikk spille sin første kamp for Champions League-mesterne. Klubbikonets fetter tok vare på sjansen og brukte 22 minutter på sette ballen i mål.

19 år gamle Rhian Brewster scoret to mål i treningskampen, mens Curtis Jones, Nathaniel Clyne og Divock Origi scoret de øvrige målene mot Tranmere Rovers, som nylig rykket opp til League One.

Jürgen Klopps utvalgte hadde god kontroll hele kampen til tross for at stjerner som Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino og Virgil van Dijk ikke var i troppen.

Dette var Liverpools første av åtte treningskamper denne sommeren.

Clyne-kanon

Etter fem minutter fikk Nathaniel Clyne ballen inne i feltet til Tranmere Rovers. Backen fyrte løs og med en kanonkule i krysset ledet Liverpool treningskampen.

Liverpool hadde få problemer med Tranmere og åtte minutter før hvilen slo James Milner ballen gjennom hele feltet. På motsatt side stod Harry Wilson som slo innlegget inn igjen i feltet hvor Rhian Brewster headet inn 2-0 for Merseyside-klubben.

19-åringen var giret på mer og like før hvilen fyrte James Milner av et skudd like utenfor feltet. På returen var Brewster mest oppmerksom og scoret sitt andre for kvelden.

Fetteren til Gerrard ble byttet inn

I pausen byttet Jürgen Klopp hele laget og inn kom blant annet Fabinho, Woodburn og mannen som nylig signerte ny langtidskontrakt, Divock Origi.

18 år gamle Bobby Duncan fikk også slippe til for første gang i Liverpool-trøyen. Unggutten er fetteren til klubbikonet Steven Gerrard.

Det tok ikke lang tid etter hvilen før Liverpool scoret igjen. Ben Woodburn la inn til Curtis Jones som la på til 4-0.

Da timen nærmet seg var det Divock Origi sin tur. Belgieren rundet keeper og trillet inn Liverpools femte mål.

Syv minutter senere var det dags for Bobby Duncan. Gerrards fetter satte enkelt inn 6-0 på direkten fra syv meter.

Etter at unggutten Paul Glatzel ble skadet fikk den unge keeperen Daniel Atherton prøve seg som utespiller, etter at han var den eneste Liverpool kunne bytte inn. Unggutten smilte fra øre til øre da han entret gressmatten, men fikk ikke utrettet mye i sluttminuttene.

Liverpools kommende treningskamper

Videre i sommer skal Liverpool spille treningskamper mot Bradford, Borussia Dortmund, Sevilla, Sporting Lisboa, Napoli og Lyon.