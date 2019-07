Brannvesenet advarer mot farlige leiligheter – her er deres egne skrekkbilder

– Det er steder hvor en brann enkelt ville ta liv og det har vi jo ikke råd til. Nettopp derfor er det viktig at man sørger for at det er varsling gjennom røykvarslere eller brannalarmanlegg, rømningsveier som du kan bruke og tilgang på et slukkeutstyr sånn at du kan ta en brann i en startfase, sier Dalen.

Trygg rømningsvei er noe av det viktigste

I tillegg til sjekklisten er en trygg rømningsvei noe av det viktigste studenter bør se etter på visning.

Hva er det viktigste de som skal ut og se etter hybel må vite?

– Først og fremst så kan man sjekke hjemmesidene våre og se om det er noen ulovligheter registrert på eiendommen. Og så er det lurt å ha med seg sjekklisten vår og kontrollere spesielt om det er rømningsveier og at man kommer seg ut hvis det begynner å brenne, sier Fagertun.

ULOVLIG LOFTSROM: Dette loftsrommet hadde ingen rømningsforhold. Foto: Oslo kommune

Kommunen ber også hybeljegerne om å ta seg god tid når de skal velge sted.

– Finn dere en trygg og god bolig. Ikke hopp på det første og beste nødvendigvis. Tenk at her skal jeg også leve i sikkerhet gjennom studietiden, sider Dalen.

Kommunen sier det er vanskelig å oppdage useriøse utleiere som har brannfarlige hybler. Derfor har Brann- og redningsetaten opprettet en egen nettside som de håper studenter vil benytte seg av for å melde inn bekymringsverdige forhold rundt brannsikkerhet.