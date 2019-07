Molde er så godt som videre til 2. runde i Europaliga-kvalifiseringen etter å ha knust KR Reykjavik 7-1 på Aker Stadion.

Leke James var i fyr og flammer og scoret hat trick, mens Ohi Omoijuanfo, Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes og Vegard Forren scoret de øvrige målene.

Magnus Wolff Eikrem var i storslag for serielederne og var involvert i fem av scoringene. Tre av dem fra hjørnespark.

Returoppgjøret på Island spilles torsdag neste uke.

Praktangrep

Det tok ikke lang tid før Molde tok ledelsen over KR Reykjavik. Hjemmelaget startet ett lekkert kombinasjonsspill på høyresiden med flere en touch-pasninger før Eirik Hestad fant Magnus Wollf Eikrem inne i feltet. Kapteinen trillet ballen videre til Leke James som trengte to forsøk før ballen var i nota. 1-0 til Molde etter fem minutter.

Og det tok ikke lang tid før laget fra Rosenes By doblet ledelsen. Før halvtimen var spilt slo Wolff Eikrem et hjørnespark inn i feltet. Etter litt frem og tilbake havnet ballen hos Fredrik Aursnes som hamret ballen i nettaket. Bare to minutter senere ble det igjen farlig da Molde-kapteinen stod ved cornerflagget. Ballen havnet hos Vegard Forren på fremste stolpe. Midtstopperen forlenget den til bakerste stolpe hvor Leke James enkelt kunne sette inn sitt andre mål for kvelden.

Hat trick-helt

Leke James var dog ikke ferdigscoret. Fem minutter før hvilen var hat tricket et faktum. Igjen var Magnus Wollf Eikrem arkitekten. En fantastisk pasning gjennom hele Reykjavik-forsvaret endte hos Kristoffer Haraldseid på dødlinja. Backen slo inn til Leke James som satte inn sitt tredje mål på Aker Stadion.

I andreomgang ble det ny scoring for hjemmelaget, og igjen kom det etter corner fra Wollf Eikrem. Hjørnesparket endte på hodet til Ohi Omoijuanfo og dalte perfekt til Forren som banket inn 5-0.

Like etter ble det 6-0. Eirik Hestad snappet ballen på høyresiden og fikk gå hele veien til mål. Der sentret han den til Etzaz Hussain som fikk æren av å sette hjemmelagets sjette.

Tobias Thomsen reduserte for gjestene i andre omgang da han lekkert headet inn bortelagets scoring.

Ohi Omoijuanfo scoret like før slutt og Molde vant 7-1.