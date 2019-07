Geraint Thomas (33) sendte et skremmeskudd til de andre sammenlagtfavorittene i Tour de France på den første virkelige testen torsdag.

Waliseren skaffet seg en luke på de siste 300 meterne og så seg aldri tilbake.

Team Ineos-sjef Sir Dave Brailsford var smørblid da han pratet med TV 2 utenfor lagbussen.

– Geraint har erfaringen til å vente litt. Han vet når han kan stikke. Dette demonstrerer hvorfor han vant i fjor og gir ham masse selvtillit, sier Brailsford.

– Ikke min kopp te

Thomas var usikker på klatreformen før stigningen opp til La Planche des Belles Filles.

– En sånn stigning er ikke vanligvis min kopp te. Det var godt for moralen. Det er en god start, men vi er bare på dag seks. Det er mye kjøring igjen. Alle konkurrentene så bra ut i dag, sier han.

Konkurrentene merket seg garantert at Thomas var sterkest i en avslutning som, ifølge waliseren selv, ikke passet ham spesielt bra.

– La oss håpe det. Hvis det stemmer kommer vi nok alle til å være fornøyde, smiler Brailsford.

Team Ineos-toget går foreløpig på skinner.

– Vi ligger fint an i sammendraget. Det har vært en god start på rittet for oss. Det kunne ikke vært bedre, sier han.

– Bedre enn i fjor

TV 2-ekspert Thor Hushovd mener Thomas aldri har vært bedre.

– Han leverte varene i dag, og jeg tror nok han overrasket mange som var skeptiske til hvilken tilstand han kom i inn i Tour de France. Det var en avslutning som ikke favoriserer en type som han sammenlignet med de colombianske rytterne som danser oppover fjellsiden. Han beviste, som ryktene sa før Sveits rundt, at han er i tidenes form.

– Bedre enn i fjor?

– Jeg tror han er bedre enn i fjor. De folkene jeg har snakket med rundt Thomas sier at han, før Sveits rundt, var bedre enn i fjor. Der veltet han, så han fikk ikke bevist det for noen. Nå ble det bekreftet at han er klar for å kjempe for å vinne Tour de France for andre gang, sier Hushovd.

Etter Tour de France-triumfen i 2018 benyttet Thomas anledningen til å se hva annet livet har å by på enn sykling. Hushovd tror waliseren trengte det.

– Han hadde en periode der han koblet helt av. Der er han litt annerledes enn en type som Chris Froome. Jeg tror han klarte å nullstille seg fysisk og mentalt. Når han skrur på knappen er han ekstremt målbevisst, roser TV 2-eksperten.