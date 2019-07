Eiking forsøkte å komme med da det første bruddforsøket gikk, men til hans store skuffelse fikk ikke det bruddet gå.

– Jeg har vært med på morsommere sykkelritt. I dag skulle jeg enten gå i brudd, eller ta det helt med ro og spare krefter. Det var egentlig jækla kjipt at jeg ikke var i det bruddet. Vi hadde to mann med, så det fikk holde, men jeg var ganske forbanna der en stund når jeg ikke fikk være med, sa Eiking til TV 2 etter å ha trillet i mål som nummer 144, over 22 minutter bak vinnerne Dylan Teuns.

– Jeg fulgte førstestøtet, så følgte de det andre, så var det andre som gikk. Du vet aldri, det kan ta lang tid og det kan ta kort tid, og i dag tok det kort tid, så jeg satt og gremtes resten av dagen. Rev av meg håret og alt som var en stund.

– Du får gå og ta deg en dusj.

– Det må jeg, ellers lukter jeg svette resten av kvelden, avslutter Eiking, som forteller at han måtte bytte sykkel to ganger i løpet av etappen.

– Jeg kjente gårsdagen

Edvald Boasson Hagen forteller at han kjente gårsdagens heroiske innsats på dagens etappe. Han ble beste nordmann som nummer 78.

– Det var greit nok i dag, men jeg kjente gårsdagen. Jeg tråkka på litt på slutten i går, og kjente det i dag. Men jeg kom greit gjennom uten de store utfordringene. Planen var å slippe når jeg var nær nok mål til ikke å måtte gå alt for dypt, sier Boasson Hagen, som hang på feltet lenge på torsdagens etappe.

I morgen er det en flatere etappe der Boasson Hagen blir opptrekker for Giacomo Nizzolo.

UAE-gjengen med Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen og Alexander Kristoff endte henholdsvis drøyt 20 og 24 minutter bak vinneren.