Politiet fikk melding om at to barn var involvert i ulykken.

– Vi fikk melding om to personer som var ute i vannet. Vedkommende er ikke lokalisert. Vi har også helikopter med dykkere på vei, sier Jon Bratland, operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser til TV 2 like etter 19.30 at et barn er blitt hentet opp av vannet. Det ble gitt hjerte og lungeredning på stedet, og senere bragt til St Olavs hospital med luftambulanse.

Barnet som kom seg opp av vannet selv, er kjørt til Molde sykehus med ambulanse.

Ulykken har skjedd ved Inntaksdammen i Molde.

Politiet skriver på Twitter klokken 18.52 at to personer var i vannet. Én av de har kommet seg på land, mens den andre fortsatt ikke er blitt lokalisert.

Brannvesenet i Molde rykket ut til melding om drukning ved Inntaksdammen i Molde, skriver Molde brannvesen på Twitter.