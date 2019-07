Brann mistet seieren på overtid: – Vi ble for veike og for puslete

– Det er ingen tvil om at Brann må være maksimalt skjerpet i returoppgjøret i Dublin. Brann må nå score i returkampen. Uavgjort er et glimrende resultat for Shamrock Rovers, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

TV 2s kommentator mener Brann igjen ikke overbeviste offensivt.

– Det er det som har manglet hos Brann hele denne sesongen: Effektivitet fremover på banen, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

– Scoret ut av ingenting

Brann brukte bare 12 minutter på å ta ledelsen. Taijo Teniste dundret til på halvspretten fra omlag 20 meter, og ballen føk rett i nettmaskene.

– Den scoringen kom litt ut av ingenting. Teniste, som ikke er en notorisk målscorer på noen som helst måte, i hvert fall ikke med venstrebeinet, scoret for Brann. Han fikk et glimrende treff, og kunne dra til med en feiring han ikke får brukt ofte, sa TV 2-kommentator Espen Ween etter estlenderens tidlige scoring for Brann.

Men Shamrock Rovers slo tilbake i det 33. minutt. Roberto Lopez snek seg frem på et innlegg fra Jack Byrne. Ballen gikk i mål via Branns Amer Ordagic.

– Shamrock Rovers fikk det viktige bortemålet. Roberto Lopez ble kredittert scoringen, men det spørs om det ikke var et selvmål av Amer Ordagic. Men ballen hadde nok aldri havnet i mål om ikke Lopez hadde vært der i feltet, poengterte Ween.

Berisha straffet Shamrock

Bare ett minutt senere ble Veton Berisha felt Shamrock Rovers målscorer Lopez innenfor gjestenes 16-meter. Berisha tok straffen selv og sendte Brann opp i 2-1-ledelse.

– Lopez felte Berisha, og det var et soleklart straffespark. Berisha satte den sikkert nede i hjørnet, sa Ween om straffescoringen som sørget for at Brann kunne gå til pause med 2-1-ledelse i sommervarmen i Bergen.

Etter pause skapte Brann flere muligheter til å øke ledelsen. Shamrock Rovers var imidlertid farlige på kontringer.

Ronan Finn var blant annet nære ved å utligne da han avsluttet like over etter en kontring etter én times spill. Like etter ble Håkon Opdal Branns redningsmann da han reddet avslutningen fra Aaron Greene fra kloss hold.

Shamrock Rovers tok over mer og mer av spillet i andreomgang, og fire minutter på overtid satte gjestene inn utligningsmålet. Roberto Lopez headet inn 2-2 og sørget for at Shamrock Rovers sikret seg et glitrende utgangspunkt foran returkampen i Irland.