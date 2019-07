– Naboen har drevet og planert hagen sin og fylt den opp med jord. I det lasset har det tydeligvis kommet med en granat, sier Torgeir Solbakken til TV 2, som er naboen til kvinnen som fant gjenstanden.

Solbakken forteller at de fikk beskjed om å evakuere halve huset mens forsvaret drev på.

Ifølge naboen var granaten gammel og rusten, med en lengde på litt over én meter.

– Forsvaret drev på rundt en time, før de pakket granaten ned i en kasse før den ble fraktet vekk, forteller han.

Blir undersøkt

Også Forsvaret bekrefter operasjonen overfor TV 2, og forteller at det er en artillerigranat kvinnen har gjort funn av.

GRANATEN: Den brune avlange granaten ble funnet i kvinnens hage. Den blir nå undersøkt av Forsvaret på et av Forsvarets sprengningfelt. Foto: Torgeir Solbakken

– Det var personell fra Forsvarets Ammunisjons- og EOD (Explosive Ordnance Disposal) skole som utførte arbeidet og undersøkte hvilken type det kunne være, hvilken type tenningsmekaniske den hadde, hvordan den var skrudd sammen og hvorvidt den var transportsikker eller ikke. Dette gjorde de med hjelp fra blant annet et røntgenapparat, sier Orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter, Wiggo Korsvik, til TV 2.

Da de fant ut at granaten var transportsikker, fraktet de gjenstanden fra hagen. Granaten blir nå undersøkt at Forsvaret på et av Forsvarets sprengningfelt.

– Vi vil nå forsøke å finne ut om den inneholder sprengstoff eller ikke, sier Korsvik.

– Ikke rør!

Han bekrefter Solbakkens teori om at denne granaten stammer fra jorda som ble fraktet inn i hagen.

– Det høres veldig logisk ut. Det er ikke uvanlig at disse kommer fra masser som blir tatt fra et annet sted, sier kapteinen.

GJORDE UNDERSØKELSER: Forsvaret undersøkte granaten med det røntgenkamera for å undersøke hvilke type tenningsmekanisme den hadde, hvordan den var skrudd sammen og hvorvidt den var transportsikker eller ikke. Foto: Torgeir Solbakken

Forsvaret har rundt 400 eksplosivrydderoppdrag til støtte for politiet og til sammen fjernes og ryddes det tonnevis hvert eneste år. Dette var oppdrag 222 så langt i år og Korsvik forteller at kvinnen gjorde helt rett i å ringe politiet da hun fant granaten.

– Riktig prosedyre er å melde ifra til politiet, finne ut hvor den er på kartet og ta gjerne et bilde. Det viktigste av alt er at ingen rører den. I verste fall kan et lite pirk gjøre at en granat eller annet eksplosivt objekt går av utilsiktet, sier han.