Newcastle bekrefter onsdag at Steve Bruce blir ny manager på St. James Park.

Han erstatter Rafael Benitez, som forlot Newcastle til fordel for kinesisk fotball og klubben Dalian Yifang ved sesongslutt.

Steve Bruce blir hentet fra Sheffield Wednesday. 58-åringen har en lang karriere som manager bak seg. Han har vært trener for Sheffield United, Huddersfield, Wigan, Crystal Palace, Birmingham City, Sunderland, Hull City og Aston Villa.

Bruce, som altså var manager for Newcastles erkerival Sunderland fra 2009 til 2011, skal ha vært Newcastle-supporter i ungdomsårene.

– Jeg er henrykt og svært stolt. Dette var min barndomsklubb og klubben til min far, så dette er et spesielt øyeblikk for min familie og meg, sier Bruce i pressemeldingen.

Bruce og støtteapparatet hans vil fly ned til Kina og ta del i Newcastles sesongoppkjøring.

– Det er et lite spennende valg

TV 2s fotballekspert, Kasper Wikestad, er skeptisk til nyansettelsen.

– Hele opplegget med Newcastle og Mike Ashley er vanskelig. De hadde en manager som hadde tatt steget opp, men så mistet de han. Nå har de en som ikke har bevist at han kan ta et lag noe særlig oppover. Det er grått og tungt å være Newcastle-supporter for tiden, og det skjønner jeg godt, sier Wikestad.

– Det kan hende han forhindrer klubben i å rykke ned, men jeg tror ikke man kan håpe på mer. Det er et lite spennende valg.

Fotballeksperten tror Bruce må imponere fra start.

– Det er også tøft for Bruce å komme inn i en klubb med en særdeles upopulær eier, og overta etter en populær manager. Han har en gedigen oppgave framfor seg, og er nok avhengig av å prestere fra første avspark.

Manchester Citys assistentmanager Mikel Arteta og Nice-sjef Patrick Vieira var også ønsket som nye manager for Newcastle, ifølge The Daily Mail. Begge takket imidlertid nei fordi de ønsket å bli værende i sine respektive klubber. Sam Allardyce skal også ha takket nei til Newcastle, ifølge BBC.