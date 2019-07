Det bekrefter operasjonsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt overfor TV 2.

Det var Bømlo-Nytt som først omtalte saken. Politiet fikk melding om ulykken klokka 15.30 mandag ettermiddag.

Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid med et rotveltet tre. Alle nødetatene og en luftambulanse rykket ut til stedet.

– Bakgrunnen for ulykken er at mannen drev med trefelling. Han skulle rydde vekk noe rotvelt. I den prosessen har han fått dette over seg og omkom, sier fungerende lensmann Dag Vidar Nordhus i Stord lensmannsdistrikt til Stord24.

Det ble utført livreddende tiltak, men mannen ble erklært død på stedet.

Nordhus opplyser at meldingen om ulykken ikke har blitt meldt før nå etter ønske fra de pårørende.

Den omkomne er enn mann i 40-årene. Navnet hans er foreløpig ikke frigitt av hensyn til de pårørende.

Saken oppdateres.