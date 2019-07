Står bak en av 90-tallets største hitlåter – nå har han blitt misjonær

Da tyske David Lubega (44), mest kjent som Lou Bega, slapp låten «Mambo no. 5» i 1999 ble han superstjerne over natta.

Hitlåten mottok trippel platina og toppet hitlistene både i Europa, USA, Sør-Amerika og Australia.

Bega er født i Tyskland, men faren kommer fra Uganda og moren fra Sicilia. For tiden er artisten på promoteringsturne i Europa med ny musikk.

Denne uken stoppet han innom Allsang på Grensen for andre gang, for å synge den verdenskjente låtå fra 1999.

Se video av Lou Begas opptreden i toppen av saken.

«One hit wonder»

I Norge ble «Mambo No. 5», som i resten av verden, en stor hit. Låten blir av mange ofte betegnet som en «one hit wonder».

Selv om Bega ikke er en superstjerne av store dimensjoner, så har han jobbet som artist de siste 20 årene. Frem til 2018 hadde han over 70 spillejobber i året rundt om i verden.

PRIS: Lou Bega vant blant annet den den tyske prisen «Echo» i 2000. Her takker han publikumet under prisutdelingen. Foto: Michael Probst / NTB Scanpix

Artisten har aldri klart å følge opp suksessen fra hans debut-låt «Mambo No. 5» , selv om han har gitt ut tre album. Den tyske artisten hadde derimot ikke forventet at sangen skulle bli så stor.

– Jeg trodde sangen kunne ende opp som søppel, eller muligens nå topp 20. Jeg hadde ganske moderate forventninger, sier artisten da TV 2 møtte han under innspillingen av Allsang på Grensen.

Vendepunktet

Bega var kun 23 år da han slo gjennom i 1999. Han flyttet til USA og var på konstant turne i nesten to år før det smalt for artisten. I en alder av 24 år fikk han et hjerteinfarkt, og utgivelsen av hans andre album ble utsatt på grunn av terrorangrepet i New York City i 2001.

Den to-årige suksessen som følge av debutlåten tok brått slutt og ble etterfulgt av en stillhet for artisten.

– Stillheten plaget meg i starten, men til slutt så aksepterte jeg virkeligheten rundt det. Jeg hadde jo tillegg fått et hjerteinfarkt, så jeg forlot USA og dro tilbake til Tyskland.

Hjerteinfarktet var selve vendepunktet for artisten og ble en oppvekker, forteller han.

– Jeg måtte finne noe mer til livet, sier han til TV 2.

Misjonerer

«Mambo No. 5»-stjernen er med i den kristne bevegelsen «Last Reformation Church», som ble startet av dansken Torben Søndergaard.

Bevegelsen vil reformere hele den kristne menigheten, ved å gå tilbake til de hellige skriftene og apostellens lære, hvor man vender tilbake til den samme typen disippelliv som de første kristne levde.

Gjennom bibelskolen reiser de rundt om i verden for å helbrede og forkynne evangeliet.