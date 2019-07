På forhånd var det knyttet størst spenning til kampen om sammendraget. De første angrepene kom fra Warren Barguil og Mikel Landa, men de siste hundre meterne var Geraint Thomas knallsterk, og sikret seg potensielt viktige sekunder på alle sine argeste konkurrenter. Thomas var blant annet ni sekunder foran lagkamerat Egan Bernal.

– Jeg følte meg bra. Det gikk jevnt de første stigningene, men da Movistar gikk, gikk det fort. Jeg var litt usikker, for den siste stigningen passer meg egentlig ikke helt. Jeg ventet at Quintana, Porte, Bernal og Yates skulle hoppe opp der, men det ble en bra dag for meg, sa Thomas etter målgang.

Tidlig på etappen gikk det av gårde et fjortenmannsbrudd. Til slutt var det bare Dylan Teuns og Giulio Ciccone som satt igjen. De to ble aldri tatt igjen, og på de siste hundre meterne var Bahrain-Merida-rytter Dylan Teuns sterkest.

Ciccone kjempet om gul trøye, men stivnet fullstendig på slutten. Bak de to i front kjørte Alaphilippe alt han kunne for å beholde sin gule trøye, men også han sprakk fullstendig, og 24-år gamle Ciccone syklet seg inn i den gule trøya. Italieneren leder nå Tour de France med seks sekunder.

Saken oppdateres!