Vil stanse utlendinger med falsk ID med nytt lovforslag

– Falske og utgåtte pass

Politiets utlendingsenhet (PU) har et nasjonalt ansvar for registrering av asylsøkere og fastsette identitet, samt forberede og iverksette negative vedtak i asylsaker.

STOPPER JUKSEMAKERE: Justisminister Jøran Kallmyr vil gjøre det langt mer krevende for utlendinger å bruke falsk ID for å jukse til opphold eller asyl i Norge. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

PU, som i tillegg bistår politidistriktene med utlendingskontroller og identitetsundersøkelser i utlendingssaker, mener problemet med usikker ID er stort.

– Dersom ID-dokumenter fremlegges, er det ikke alltid disse er pålitelige eller tilstrekkelige for å dokumentere søkerens identitet. For eksempel fremvises førerkort, skolebevis, vitnemål, men også falske eller utgåtte pass eller nasjonale ID-kort, forklarer Kristel Lee Høgslett, seksjonsleder for juridisk seksjon i Politiets utlendingsenhet.

STORE UTFORDRINGER: Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterer personer som ikke har lovlig opphold i Norge. PU bistår politidistriktene med utlendingskontroller og erfarer at falsk ID eller ukjent ID, er et omfattende problem. PU uttransporterer også personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Foto: Politiets utlendingsenhet

Systemene snakker ikke sammen

Ved å operere med flere identiteter kan man eksempelvis operere som kriminell, være registrert i politiets registre, og samtidig være registrert som asylsøker under en annen identitet. Dette er ikke lett å avsløre i dag fordi det ikke finnes et felles registreringssystem som gjør at man effektivt kan avsløre dette.

– Bruk av uriktige og flere identiteter er et kjent hjelpemiddel for å skjule kriminell aktivitet, samt at det utfordrer sikkerheten ved at personer som utgjør en sikkerhetstrussel kan forflytte seg ubemerket over landegrenser, opplyser Høgslett.

Overfor TV 2 presiserer Høgslett at det å kunne operere med flere identiteter også bidrar til å understøtte et marked for produksjon av falske identitetsdokumenter.

Sikkerhetsperspektiv

Til TV 2 sier justisministeren at det av sikkerhetshensyn er viktig å kjenne identiteten til alle som bor i Norge:

– Hvor viktig å få på plass dette regelverket?

– Det er jo viktig, for da får vi en helt annen kontroll på hvem som er i Norge, og det er viktig ut fra et sikkerhetsperspektiv, svarer Kallmyr.

– Ønsker PST dette av rene sikkerhetsmessige hensyn?

– Ja, det er ganske god oppslutning i politiet på at man trenger mer kontroll på utenlandske borgere i Norge, spesielt på sikker identitet, det er viktig både for sikkerheten og for et strengt og rettferdig asylsystem også.

– Vi er positive

– Vest politidistrikt stiller seg positiv til dette høringsutkastet. Vi mener at det vil heve kvaliteten i forhold til å sikre rett identitet på utlendinger som ønsker å komme til Norge, sier Trond Sekkingstad, fungerende leder for Felles enhet for utlending og forvaltning ved Vest politidistrikt.

Sekkingstad er fornøyd med at biometriske data skal bidra til enda mer effektiv bekjempelse av ulike typer ID-kriminalitet.

I høringsutkastet blir det påpekt at falsk identitet blant annet blir utnyttet innen menneskehandel, misbruk av velferdsgoder, skattesvindel og finanssvindel.

Politiinspektøren mener det er en utfordring at folk som man ikke kjenner identiteten til, og som bevisst velger å bruke falsk identitet, på sikt kan skaffe seg et ekte norsk pass, etter først å ha fått norsk statsborgerskap.

POSITIV: – Vi er positiv til lovforslaget, sier Trond Sekkingstad, fungerende leder for Felles enhet for utlending og forvaltning ved Vest politidistrikt. Foto: Elias Engevik

– Vi er redd for er at disse får utstedt ekte, norske dokumenter med falsk identitet, sier Sekkingstad.

Problemet er da at man har skaffet seg et nytt anerkjent dokument som gjør at det kan bli langt vanskeligere å bli avslørt i en dokumentkontroll, og som åpner igjen opp for en rekke muligheter og kan sikre innehaveren av passet ulike rettigheter.

– Kvaliteten på identitetsfastsettelsen er avgjørende for at dette blir riktig, sier Sekkingstad.

– Det er et problem og en risiko at personer kan operere med flere ulike identiteter. Det fører jo blant annet til at personer som politiet er på utkikk etter og som er etterlyst går under radaren og vi får ikke pågrepet disse, sier Sekkingstad.

Datatilsynet skal vurdere lovforslaget

Datatilsynet er høringsinstans. I en foreløpig kommentar til TV 2 skriver kommunikasjonsrådgiver Anders Ballangrud i Datatilsynet følgende i en epost:

– Den viktigste grunnen til å være varsom med bruk av biometri, er at biometriske kjennetegn beskriver det enkelte individ på en unik måte. Misbruk kan få store konsekvenser for den registrertes rettigheter og friheter.

Hvis kriminelle utnytter svakheter i systemene som behandler biometriske data, eller finner effektive metoder for identitetstyveri, vil det kunne føre til store problemer for de utsatte.

– Brukt riktig kan biometri imidlertid være et raskt og effektivt verktøy for å identifisere personer.

Krever at en rekke ulike lover endres

Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag er så omfattende at det krever endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. I tillegg foreslås endringer i passloven, ID-kortloven og statsborgerloven, samt endringer i politiregisterforskriften og statsborgerforskriften.

Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap.