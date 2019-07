Manchester United er godt i gang med sesongoppkjøringen i Perth, Australia. Men under torsdagens trening dukket opp noe som garantert ikke fikk United-spillerne og Ole Gunnar Solskjær til å smile.

Ut av det blå dukket ett småfly opp over treningsanlegget de røde djevlene benytter. Bak flyet hang ett banner med teksten:

«Liverpool FC - seks ganger Europa-mestere».

Det artige påfunnet fra Liverpool-supporterne gikk fort sin seiersgang på nettet.

På den åpne treningen til Manchester United var det hele 12.000 supportere som hadde tatt turen for å få et glimt av stjernene.

Etter treningen gikk flere av spillerne bort til fansen og brukte god til å skrive autografer og ta bilder.

En av dem var Paul Pogba som i den siste tiden har ønsket seg bort fra Manchester United. Under treningen så det derimot ut som franskmannen var i godt humør.

To spillere som ikke var å se på dagens trening var Anthony Martial og Romelu Lukaku. Sistnevnte har ikke lagt skjul på at han ønsker seg en overgang til Inter i sommer. Klubben bekreftet at spillerne trente alternativt.

