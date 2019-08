Det var nok langt vanligere i tidligere tider. Det at biler ble hensatt enten i skogen, bak låven eller på et jorde. Det finnes fortsatt slike skogsvrak rundt forbi. Ofte et håpløst rustent eksemplar som har sunket ned i bakken til midt på felgen og hvor vitale deler har manglet i mange år.

Men et jorde fylt med forlatte Ferrarier hører definitivt – og heldigvis – til sjeldenhetene.

Like fullt finnes det også. Ikke står de her bare på en midlertidig, kort lagring heller. De har visstnok stått der i mer enn ti år. Det skriver nettstedet silodrome.com, som først omtalte saken tidligere i sommer.

Det hele begynte så bra, med en ung og bilinteressert amerikaner, som studerte jus og etter hvert fikk jobb som advokat. Ikke bare det. Vedkommende gjorde det også bra yrkesmessig.

Ferrariene har stått ute i årevis og det begynner de å bære preg av nå. Foto: silodrome.com

Oppdaget Ferrari

Noen av pengene han tjente investerte han i biler han likte. Først noen ulike Corvetter, før han fikk øynene opp for europeiske biler. Han kjøpte et par Porscher, en Lotus og etter hvert også en Lamborghini.

Men etter at han fikk øynene opp for Ferrari var det disse som gjaldt. Det ble sakte, men sikkert en betydelig samling av de italienske sportsbilene.

Både for mennesker og biler kan livet innimellom ta noen uventede vendinger. Ikke alltid til det bedre.

Bileieren fikk en alvorlig sykdom, men før han begynte på behandlingen av denne, fikk han ordnet med en trygg innendørs lagringsplass til sine øyenstener på fire hjul.

Denne bilen er verdens eneste i sitt slag

Det er nok en god stund siden sist denne gikk ... Foto: silodrome.com

Kom aldri inn igjen

Dessverre forverret sykdommen seg for bileieren, som i en periode ikke fikk betalt leien. For å gjøre en lang historie kort: Bilene ble da flyttet ut av lokalene og ut på jordet.

Så her står de altså, noen av Maranellos vakreste biler. Det skal være minst én Testarossa, én 308 Quattrovalvole, én 400i, minst to 328, og minst tre 348s, og i tillegg noen Mondial som inngikk i samlingen. 11 Ferrarier totalt.

Det skyldige beløpet for lager-leien skal for lengst være innbetalt, men bilene ble aldri flyttet innendørs igjen. De står fortsatt på jordet og forfaller.

På mystisk vis har to Ferrarier og visstnok to Rolls-Royce forsvunnet fra samlingen underveis, uten at noen riktig kan gjøre rede for hvor de har tatt veien. Så av de totalt 13 bilene er det bare ni igjen nå.

Etter det vi erfarer ligger det nå an til rettssak.

Nå skal «spøkelsesbilene» selges på auksjon

Ferrari-interiør, slik vi ikke liker å se det. Foto: silodrome.com

Ender godt for bilene

Bilene bærer definitivt preg av årene under åpen himmel og forfallet er betydelig. Særlig har interiøret på noen av bilene fått hard medfart. Prisen for å sette disse bilene i stand igjen er også betydelig.

Familien til bileieren besluttet at bilene skal selges og engasjerte den kjente Ferrari-spesialisten Paul Cox for å bistå med salget. Heldigvis ser den sørgelige historien til å ende godt for bilene.

En Ferrari-forhandler vil nå formidle bilene til ulike nye eiere som i sin tur vil sette dem i stand igjen.

Det er dermed håp om at bilene snart blir å se langs veiene igjen. Det er jo der de hører hjemme – og ikke på et jorde med meterhøy gress.

Merknad: På grunn av familien og andre involverte har vi holdt tilbake enkelte opplysninger om navn, datoer og stedsnavn.

Kilde og bilder: silodrome.com

