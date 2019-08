Farmen-profilen avslører detaljer om bryllupet

Skikjører og Farmen kjendis-programleder Tiril Sjåstad Christiansen kommer godt overens med sin kommende svigerfar. Så godt at han har fått ha en finger med i spillet i bryllupsplanleggingen. Men først til kjærlighetshistorien mellom Tiril og Stian.

Hun møtte osteopat Stian Lauritzen (31) på en OL-samling i 2017. De fikk bare møtt hverandre et par ganger før de var fra hverandre i syv uker på grunn av jobb. Da de først fikk tid til hverandre igjen reiste de på en ukes ferie i Spania.

– Jeg ble superbetatt av han med en gang. Da jeg så han tenkte jeg at han måtte jeg bli kjent med, forteller Tiril til God sommer Norge.

Da de kom hjem til Norge flyttet Tiril omtrent rett inn til Stian.

– Da vi var i Spania tulla vi med at vi skulle gifte oss 8. august 2020, så vi markerte datoen i kalenderen. Og nå skal vi faktisk gifte oss den datoen, forteller Tiril og ler.

Tiril og Stian kommer til God sommer Norge onsdag kveld for å snakke om bryllupet. Se det på TV 2 kl. 20.00.

Gjort ting i sin egen rekkeføle

For de to var det ingen tvil om at de hadde funnet personen de skulle dele resten av livet med, selv om de hadde kjent hverandre bare en kort stund.

– Det var kjærlighet ved første blikk, konstaterer de.

Men selv om det var snakk om ekteskap etter bare noen måneder sammen, ventet Lauritzen 1,5 år før han fridde.

PÅ HYTTA: Skikjøreren Tiril Sjåstad Christiansen drømte å bli fridd til på en topp. Istedet ble det fremfor peisen på hytta. Foto: Privat

– Jeg kunne egentlig ha fridd til henne den uken i Spania, så jeg begynte å tenke på det veldig tidlig. Men jeg måtte vente til det var sosialt akseptabelt, ler han.

– Vi vet at vi har gjort ting fortere enn det som kanskje er vanlig i dag, men vi har drite helt i det og gjort alt i vår egen rekkefølge, skyter hun inn.

– Du er min superwoman

Etter å ha funnet forlovelsesringen i Paris, var planen å gå ned på et kne på en fjelltopp bak familiehytta.

– Tiril hadde jo lagt frem noen kriterier til hvordan hun ønsket å bli fridd til, og da var det blant annet at det skulle skje på en topp, forteller Stian.

Men dette gikk ikke helt etter planen.

– Da vi kom på hytta på fredagen var det plutselig meldt dårlig vær hele helga. Jeg var nervøs, så jeg orka ikke vente til lørdag. Og da vi satt og spiste middag sa Tiril «hadde du fridd til meg nå så hadde det vært helt perfekt».