Hovland deltok onsdag på en pressekonferanse før PGA-turneringen John Deere Classic i Illinois.

Han ble da spurt om favorittstempelet han har fått før start.

– Jeg vet ikke hvilke tanker jeg har om det. Stay off the weed, sa Hovland til stor latter.

Se uttalelsen nedenfor. Aftenposten omtalte saken i Norge først.

Frasen, som betyr å holde seg unna å røyke marihuana, er blitt varemerket til ESPNs Stephen A. Smith, som sier den på sin helt spesielle måte.

Viktor Hovland is now a living legend. pic.twitter.com/ufA4knxDB2 — Skratch (@Skratch) July 10, 2019

Hovlands parodi har fått amerikanske medier til å rose nordmannen for god humor. I sosiale medier får 21-åringen mengder med gode tilbakemeldinger.

Hovland kjemper nå for å tjene nok premiepenger til å kvalifisere seg til PGA-touren neste år. Han kan komme et langt steg på veien ved å vinne helgens turnering.