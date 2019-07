Politiet: Her er de tre store utfordringer med el-sparkesyklene

Statssekretær: – Ikke aktuelt å endre loven.

Samferdseldepartementet vil ikke lage en egen promillegrense for kjøring av sparkesyklene.

– Per i dag er det ikke aktuelt å lage en egen grense for promillekontroller. Det største problemet er på dagtid, sier Allan Ellingsen (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet til TV 2.

– Reglene sier at man ikke skal ferdes i uskikket tilstand. Politiet kan gi bot om man sykler rusa, noe de også kan gjøre med sparkesykler, forklarer Ellingsen.

– Forståelig at de ikke prioriterer promille

Han forstår at politiet ikke prioriterer promillekontroll.

– Når man skal opprettholde lov og orden, så er ikke el-sparkesykler noe de må bruke mest ressurser på. Vi må jobbe med holdningene til brukerne. Både vi og aktørene har en egeninteresse av å få dette til å fungere optimalt, sier Grønli.

Politiet sier lovverket egentlig tillater sykling på fortau, men med visse regler. Blant annet kan man ikke sykle, eller i denne sammenhengen, bruke el-sparkesykkel på fortauet om det er mange fotgjengere der.

– Om det er forsvarlig å kjøre sykkel på fortau, så skal man passere fotgjengere med god avstand. Vi har sett mange situasjoner hvor sparkesykkel-brukere har sneid folk med to centimeters avstand. Det har de egentlig brutt loven, forteller Grønli.

– Holdningene er problemet

Ellingsen i Samferdselsdepartementet mener det er holdningene som er problemet.

– Var dere klar over de problemene som nå politiet karakteriserer?

– Sparkesyklene har bare vart i tre måneder. Vi kunne ikke forutse at at det massive trykket som nå har oppstått. At antallet er så høyt, viser at folk setter pris på det, svarer Ellingsen.

– Sparkesyklene går under veitrafikkloven som har en rekke lover og forskrifter som regulerer bruken. Problemet er ikke reglene, men folk som ikke har de rette holdningene, blant annet ved ferdsel på fortauet, sier Ellingsen.

Statssekretæren sier departementet vil innkalle alle el-sparkesykkelaktørene etter sommerferien.

– Vi kaller inn alle sammen når sommeren er over. Der skal vi høre hvordan de ser for seg fremtiden og hvordan vi skal løse de utfordringene som politiet blant annet forteller om, sier Ellingsen.