17. desember i fjor ble norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drept da de var på fjelltur i Atlasfjellene i Marokko.

Torsdag var det ventet fra flere hold at dommen ville falle. Men ifølge forsvareren til de fire som er siktet for drap eller medvirkning til drap, vil ikke dette skje i dag.

– Det passer oss godt, for da vil familien være mer i forkant enn vi har vært til dags dato, sier bistandsadvokaten til Maren Uelands familie, Ragnar Falck Paulsen, til TV 2.

Dommen vil ifølge TV 2s opplysninger falle 18. juli.

Rettsaken foregår i Salé, nær landets hovedstad Rabat.

Vil ha rettsmedisinsk vurdering

Hafida Maksaoui, forsvareren til de fire hovedtiltalte, opplyser til TV 2 at hun vil kreve at de hovedtiltalte blir stilt for rettsmedisinsk vurdering.

Hun mener at de har blitt enkle ofre for radikalisering.

TILTALT: Younes Ouzyad, Abdesamad El Joud og Rachid Afati ble pågrepet i en buss i Marrakech noen dager etter drapene. Foto: Marokkansk politi

– Drapene ble utført på en så brutal måte at disse menneskene ikke kan være normale. En slik forbrytelse kan ikke et normalt menneske utføre. De er ofre for fattigdom og samfunnsmessige forhold som har gjort dem til kunnskapsløse personer, sier Maksaoui.

Familiens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere det at forsvareren vil ha rettsmedisinsk vurdering overfor TV 2.

Vil ha brev opplyst

Til dansk TV 2 opplyser bistandsadvokaten til de etterlatte etter Louisa Vesterager Jespersen, Khalid El Fataoui, at han har bedt dommerne i saken om å lese opp et brev i retten, skrevet av Louisas mor.

I brevet skriver Helle Jespersen at hun ønsker at de ansvarlige får lovens strengeste straff, som er dødsstraff i Marokko.

Marokko har ikke praktisert henrettelser ved dødsdommer siden 1993.

– Hun gleder seg til at rettsaken skal bli ferdig, så hun kan få satt et punktum, sier TV-kanalens journalist i Marokko, som har snakket med moren.

Ifølge TV-kanalen har den marokkanske ambassaden mottatt brevet, og hatt en autorisert oversetter til å oversette innholdet.

Fant ID-kort

Norske Maren Ueland fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen ble 17. desember i fjor funnet drept ved foten av Toubkal, Nord-Afrikas høyeste fjell.

Etter omkring ett døgn ble en mann pågrepet etter at politiet fant hans ID-kort i nærheten av åstedet.

Ytterligere to dager senere ble tre menn pågrepet da de sov bakerst i en buss som skulle til å forlate en bussterminal midt i byen Marrakech.

Siden har en rekke menn blitt pågrepet, og i retten møter 24 menn tiltalt i saken. De er tiltalt for ulike brudd på terrorlovgivningen i Marokko, blant annet å ha gitt sin tilslutning til en terrororganisasjon.

En sveitsisk-spansk mann er også tiltalt for å ha gitt de fire hovedmennene opptrening.

Fra tidligere er en sveitsisk mann dømt til ti års fengsel for deltakelse i terrorgruppen.