Etter to år som sjef for Møller Bil AS, gikk Petter Hellman tidligere i år helt til topps, som konsernsjef i Møller Mobility Group.

De er Norges største bilimportør, med merkene Volkswagen, Audi, Skoda og Seat.

Privat kjører Hellman elbil og elektrifiserte biler blir en stadig viktigere del av konsernets omsetning. Likevel mener han at det er på tid med en innstramming av alle fordelene elbilene nyter godt av i det norske markedet.

Nå er han gjest i Brooms sommerprat:

– Hva gjør du i sommer?

– Vi starter ferien på Mallorca. Det blir på barnas premisser. Vi er to familier med fem gutter i alderen 7 - 9 år, så det blir «all inclusive», badeland og Lollo & Bernie. Etter det, skal våre tre gutter på en ukes ferie sammen med mine foreldre. Da hiver min kone Linda og jeg oss i båten eller bilen, avhengig av været. Ingen konkrete planer, men da får vi en uke på våre premisser.

– Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Vanskelig å velge. Det blir ofte en kombinasjon i løpet av sommeren.

– Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Det blir enten gode kompiser på vei til et eller annet skisted, eller kona i en sportsbil for å nyte friheten.

– Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Kø når man har dårlig tid, og folk som helt glemmer folkeskikk når de setter seg i bilen.

– Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Det er fint at vi satser offensivt på det grønne skiftet i Norge, men jeg mener tiden er moden for å fase inn moms på elbiler. Jeg tror elbil-andelen vil fortsette å øke, samtidig som staten ikke går glipp av store inntekter som må dekkes inn på andre måter.

– ...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Ja, på en måte. Debatten er kanskje litt lite nyansert. En moderne dieselbil forurenser mye mindre enn de gamle bilene vi har i bilparken. Frem til vi får gode nok alternativer i alle segmenter når det gjelder elbiler, er dette fortsatt et godt valg for mange familier.

– Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Det er forståelig at folk som rammes hardt reagerer, og at andre synes bompengene har en usosial profil. Samtidig skjønner jeg at det er krevende for politikerne å finne den riktige medisinen, spesielt når inntektsbortfallet på grunn av elbiler er så stort.

– Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– De blir tryggere, mer miljøvennlige og smartere, både med tanke på selvkjørende egenskaper og nye tjenester, nå som bilene blir «online».

– Hva er din beste bilopplevelse?

Det er mange gode opplevelser, men kanskje da jeg fikk låne en Audi R8 Spyder i knallfint vær rett etter at jeg startet i Møller. Da tok jeg med meg alle i familien én etterén, og det ble mange store glis.

– Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– Gamle biler som trenger en hobbymekaniker.

Petter Hellman Alder: 43



43 Jobber med: Konsernsjef i Møller Mobility Group



Konsernsjef i Møller Mobility Group Første bil: En brukt VW Golf



En brukt VW Golf Hva kjører du nå: Audi e-tron og VW e-golf



Audi e-tron og VW e-golf Hva hører du på i bilen: P6 Rock



P6 Rock Drømmebil: Audi e-tron GT (når den kommer)

