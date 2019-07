Sara veide 60 kilo. Sammen med halve laget ble hun tvunget opp «tjukkas-bakken»

– Det var flere nivåer av galskapen, kommenterer hun.

Det er heller ikke uvanlig at sportsdirektøren gjør sine egne tester for å måle fettprosenten.

Sara Olsson veide 60 kilo da hun syklet for det italienske laget. Her fra samme sesong. Foto: Sara Olsson

– En gang i blant forsøkte han, på en måte i smug, å ta meg på flesket for å se hvor mye fett jeg hadde på beina, forteller 29-åringen.

Nå bare rister hun på hodet og ler av de bisarre testene.

Lagets sportsdirektør har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Første gang laget måler fettprosent og muskelmasse, er på samlingen i desember. Andre gang anslår Olsson at er i april eller mai. Da har hun gått opp fire kilo i muskler, men også ned fire kilo i fett. Egentlig ikke unormalt siden hun hadde vært syk en hel sesong i forveien, understreker hun.

– Da sa de til meg: «Ja ha, du er ikke så tykk som vi trodde, du har bare en sånn kroppsform. Da skal du bare gå ned to kilo.»

– Hvordan var det å høre at du var for tykk?

– Jeg har alltid vært en som ikke blir påvirket av sånt. Jeg er heldig som distanserte meg fra det, men de andre jentene på laget ble veldig påvirket. Det var en som til og med sluttet på våren på grunn av alt som skjedde.

– Det blir verre og verre

Selv om hun ikke blir påvirket nevneverdig der og da, merker den svenske syklisten at bemerkningene har satt sine spor i etterkant. Nå kan hun ta seg selv i å tenke at hun kanskje ikke burde spise «det og det», som er noe av grunnen til at hun nå står frem med opplevelsene.

Olsson understreker hvor viktig det er å få i seg både nok og riktig mat når man driver med toppidrett. Nå sykler 29-åringen for laget Andy Schleck Cycles – Immo Losch. Der er holdningene stikk motsatte.

– Man får spise det man trenger og behøver. De lytter virkelig til syklistene, og det er så bra, roser hun.

Etter det Olsson forteller, er Immo Losch et av få lag som driver på den måten. Hun mener at det i 2019 finnes langt verre tilfeller enn det hun måtte gjennom for noen år siden.

– Jeg vet at det er verre i andre lag. Spesielt i Italia. Jeg har ikke vært borti det aller verste. Jeg vet om så mange som har sluttet på grunn av sånne historier, og jeg tror at det nesten bare blir verre og verre med vekthets. På individnivå føles det som at nesten alt handler om hvor tynne folk er, advarer Olsson.

– Vanlig beskjed å få

Det er noe TV 2s sykkelekspert Miriam Bjørnsrud kjenner seg igjen i. Hun er samboer med Kristoffer Skjerping, som fikk strenge beskjeder da han syklet i Cannondale.

– Det var et sykt team de hadde rundt seg. Skulle de gå ned et par kilo, så var det helt kontrollert. Uansett er det ikke normalt å takle den tilbakemeldingen om at du må gå ned fire-fem kilo, påpeker Bjørnsrud.

– Er det en vanlig beskjed å få?

– Spesielt på damesiden. Ikke i Norge, men i utenlandske lag er det vanlig og mange som har fått den beskjeden. Det tror jeg er fordi dem som styrer lagene ikke har nok kunnskap. De lever litt på det tankesettet om at «jo lettere, jo bedre». Det stemmer jo ikke. Da er du inne på mentalitet og psyken. Du skal ha et friskt hue for å prestere, poengterer TV 2s sykkelekspert.