Folgefonna Sommerskisenter er et av Europas fremste sommerskisentre, og opplevde i fjor sommer et rekordhøyt antall besøkende. Vanligvis varer sommersesongen fra mai til september, men i år måtte de stenge allerede 14. juli grunnet lite snø.

Michael Iversen er daglig leder ved Visitfonna AS. Han sier at årsaken til snømangelen er den svært varme sommeren i fjor og en vinter preget av lite nedbør. Det har bydd på utfordringer for senteret.

– Mangelen på snø gjør at vi får korte sesonger og det blir dermed mindre lønnsomt for oss å drive. I år hadde vi åtte meter snø da vi åpnet. Normalen er 12 meter.

Bekymret for fremtiden

Selv om sommerskisenteret har hatt en god sesong hittil, mener Iversen utviklingen gir grunn til bekymring.

– Fortsetter det slik det har gjort i år, ser vi ikke at vi kan drive mer enn fire år fram i tid på grunn av smeltingen av isbreen.

Værendringene fører også til at store områder i løypene blir dekket av blåis, noe som gjør det vanskelig å opprettholde sikkerheten.

Senteret stengte for allmenheten den 14. juli, men holder fremdeles åpent for lag som ønsker å trene.

BEKYMRET: Daglig leder Michael Iversen er bekymret for fremtiden til Folgefonna Sommerskisenter. Foto: Kåre Breivik

Ikke alene

Sognefjellet Sommerskisenter og Stryn Sommerski har også merket årets snømangel. Sistnevnte måtte stenge allerede 23. juni, flere uker tidligere enn normalt. Daglig leder Nina Lensebakken sier mangelen på snø er bekymringsverdig for videre drift.

– Kortere sesong og mindre fortjeneste gjør det vanskelig å drive forsvarlig lønnsom drift. Vi er avhengige av en viss økonomi og inntekt for å kunne drifte, og snømangelen gjør det svært vanskelig for oss.

Senteret har nå startet brevandring som alternativ metode for å klare å få driften til å gå rundt.

For Sognefjellet Sommerskisenter betyr snømangelen kortere sesong og lavere besøkstall.

– Vi måtte stenge to uker før normalen, og kunne dermed ikke tilby skiopplevelser til alle som ønsket det, sier daglig leder Ove Fortun.

Senteret stenger normalt den 12. juli, men måtte i år avslutte sesongen allerede 4. juli.

COVERICE: Flere senter tar nå i bruk duker som dekker til snøen for å redusere snøsmelting og bidra til å stoppe smelting av isbreer. Foto: Kristina Opheim

Iverksatt tiltak

Folgefonna Sommerskisenter har tatt ulike grep for å hindre snøsmeltingen. I 2015 gikk de til innkjøp av såkalte Coverice-duker som beskytter snølaget mot UV-stråler fra solen og dermed hjelper med å bevare snøen.

– Hadde det ikke vært for dukene, kunne vi ikke ha holdt åpent i år, sier Iversen.

Senteret har også tatt kontakt med kommunen.

– Vi har søkt om å få satt opp snøkanoner som kan være med på å bevare både isbreen, sommerskisenteret og Jondal som skidestinasjon i flere år fram i tid.

Søknaden vil trolig bli behandlet i løpet av høsten.