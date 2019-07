Norske eksperter kan ikke gå god for påstander om russiske atomtester i Arktis

– USA har tilsvarende klargjort for tester ved prøvesprengningsfeltet i Nevada, forklarer redaktøren.

Thomas Nilsen sier at Russland også har gjennomført en rekke såkalte subkritiske prøvesprengninger på Novaja Semlja. I 2000 bekreftet en talsmann for det russiske atomenergiministeriet før første gang at det ble benyttet rundt 100 gram plutonium for hver test, ifølge Bellona.

Underjordiske tester

En isbjørn vandrer på øya Novaja Semlja. Foto: AFP/NTB scanpix

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) resulterer et vellykket eksperiment i en liten kjernefysisk eksplosjon i størrelsesorden fra noen kilogram til flere tonn TNT.

– Her kan en for eksempel teste faktiske stridshoder der alt er intakt bortsett fra én parameter som fører til en kraftig reduksjon i sprengkraft.

– Slike eksperimenter er opplagt svært nyttige både til å studere sikkerhet og pålitelighet av eksisterende kjernevåpen og til å utvikle ny kjernevåpenteknologi. Av sikkerhetsgrunner (faren for for stor sprengkraft) må hydronukleære eksperimenter finne sted under jorda.

– Små underjordiske eksplosjoner er praktisk talt umulige å verifisere dersom en ikke har observatører tilstede, heter det i et FFI-notat om subkritiske tester.

– Dette er tester hvor små fragmenter uran eller plutonium detoneres med konvensjonelt sprengstoff, men uten at det blir kritikalitet, altså ingen reell prøvesprengning, men hvor resten datasimuleres. Slik testing gjør også USA, sier Nilsen.

Russland har etablert luftvarslingsradar og strategisk luftvern på Novaja Semlja. Foto: mil.ru

Redaktøren og russlandseksperten påpeker at det er svært vanskelig for Russland å skjule en reell prøvesprengning på Novaja Semlja. Disse ville blitt oppdaget blant annet ved jordskjelvstasjonene i Karasjok og på Kjeller, sier han.

– Jeg tror ikke Russland har noen interesse av å bryte prøvesprengningsavtalen. Verken tekniske behov eller politiske, sier Thomas Nilsen til TV 2.

Ikke observert av NORSAR

Hos forskningsinstituttet NORSAR på Kjeller, som overvåker den kjernefysiske prøvestansavtalen, finner man heller ikke belegg for den amerikanske påstanden.

– NORSAR kan måle rystelser i jorden på Novaja Semlja med styrke 2 – 2,5. Det tilsvarer en sprengkraft på cirka 5 tonn. Vi har ikke observert slike rystelser i området og mener dermed at det ikke er grunnlag for den amerikanske påstanden basert på Prøvestansavtalen og den norske seismologiske lyttekapasiteten, sier direktør Anne Lycke til TV 2.

På spørsmål om hvor «små» kjernevåpen som testes kan være for at NORSARs stasjoner ikke vil være i stand til å fange opp dette, svarer Lycke:

– En prøvesprenging må være mindre enn fem tonn eller foretatt inne i et kjempestort hulrom – da får man ikke kobling til fjellet slik at rystelsene skjules en del (decoupling). Begge alternativ er lite sannsynlig. Ifølge FFI må en atomsprengning ha en minimum størrelse før den kan kalles et våpen – denne er mest sannsynlig større enn fem tonn effekt. Utgravninger av enorme masser fremkommer på satellittbilder slik det er dokumentert i Nord-Korea og ville blitt bemerket også på Novaja Semlja, sier NORSAR-direktøren.

Opplysninger om prøvesprengninger kan også stamme fra infralyd, radionukleide registreringer, satellitter og etterretning, forklarer hun.

– Infralydmålingene våre i Finnmark har ikke fanget opp noe unormalt, men her må det legges til at dette ikke er den beste teknologien – det er det seismologien som er. Det er ingenting på de radionukleide registeringene på Svalbard som gir grunnlag for bekymring, sier NORSAR-direktøren til TV 2.