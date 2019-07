Bjørn Maarud er sjef for en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bilimportører: Bertel O. Steen.

De står for importen av merker som Mercedes, Peugeot, Citroën, Kia og Opel til Norge.

Maarud er dermed en mann som er tett på alle svingningene i dette markedet, der særlig elektrifiseringen de siste årene har gitt store endringer.

Privat kjører han Mercedes-SUV med heftig bensinmotor. Men snart er det klart for elbil hjemme i garasjen hos Maarud.

Nå er han gjest i sommerpraten her på Broom:

– Hva gjør du i sommer?

– I sommer er det først halvannen uke i Marbella, før vi reiser med hele familien til Afrika på safari. Det blir både sol og bad, og forhåpentligvis mange spennende safariopplevelser.

– Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– I mitt hode er dette to helt forskjellige opplevelser. Flyreise dreier seg om å komme fra A til Å. På bilferie er det muligheter til gode diskusjoner underveis, se og oppleve forskjellige steder. I tillegg er jo krona på verket å kjøre en flott bil.

– Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Det er først og fremst kona. Hun elsker bilferie og er godt over snittet interessert i bil. Hadde vi fått med døtrene våre, ville turen vært fullkommen.

Bjørn Maarud hadde en fortid i blant annet Tybring-Gjedde og Europris, da han kom til Bertel O.Steen som konsernsjef i 2013.

– Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Det må være de som kjører sakte og ligger konstant i venstre feltet.

– Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

– Dagens bilavgiftssystem har virket i en tid der det er viktig å redusere klima- og miljøutslippene fra veitrafikken. Det er bra, og har bidratt til en kraftig vekst i elbilsalget. Likevel mener jeg nå vi er der at elbilene har litt for mange fordeler, de tar tross alt like mye plass på veien som en fossilbil. Derfor synes jeg det er bra at det strammes noe inn, for eksempel når det gjelder kjøring i kollektivfelt, betaling i bomringer, lading og gratis parkering.

– ...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Ja, jeg synes debatten vil ha godt av å nyanseres noe. Det har vært en veldig positiv teknologisk forbedring av dieselmotorer fra de store produsentene. Siste generasjon dieselmotorer fra Mercedes har målt rekordlave NOx-utslipp – faktisk skriver tyske ADAC at modellen C 220 d fikk et «NOx-tall som knapt var målbart mellom null og én mg/km.» Stadig lavere utslipp er en av grunnene til at flere store bilprodusenter sier at dieselbiler vil være med oss i mange år fremover.

Bompengedebatten går høyt i Norge. Bjørn Maarud skjønner at mange reagerer. Foto: Scanpix

– Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Folk er avhengig av å kunne forflytte seg for å få hverdagen til å gå opp med jobb, fritidsaktiviteter og annet. Når det da kommer bomringer som begrenser eller skattlegger dette så kraftig, er det forståelig at mange reagerer. Samtidig er det slik at byene trenger de investeringene i viktig infrastruktur som bomringene bidrar til. Her må både Staten og brukerne bidra. Denne debatten er viktig, og bør være en del av diskusjonen rundt et nytt og bærekraftig bilavgiftssystem som må være oversiktlig og enkelt for bilistene.

– Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Enormt mye. De vil få stadig mer avansert teknologi, og vil gå langt i retning av mer selvkjørende egenskaper. De vil selvsagt ha internett og være tilknyttet omverdenen. At de er koblet opp mot andre biler vil også bidra til å øke sikkerheten i bilene dramatisk mye – de vil kommunisere med bilene rundt seg og på den måten kunne unngå ulykker. Derimot tror jeg ikke vi vil ha flyvende biler om bare ti år, de vil kjøre på veiene som i dag.

– Hva er din beste bilopplevelse?

– Det er faktisk i Norge. Cabriolet-tur opp Valdres og over Valdresflya, videre til Hellesylt og ferga inn Geirangerfjorden. Opp Ørneveien, så over fjellet og ned Trollstigen. I godt norsk sommervær er den turen uslåelig!

– Hvilken bil får vi aldri se i garasjen din?

– En Rolls-Royce kommer du nok aldri til å se i min garasje.

Bjørn Maarud Jobber med: Konsernsjef i Bertel O. Steen.

Første bil: VW 1966-modell. Spygrønn.

Hva kjører du nå: For øyeblikket en Mercedes-AMG GLC 63S Coupe. En elektrisk Mercedes-Benz EQC er i bestilling og blir min neste bil.

Hva hører du på i bilen: Spotify og P4

Drømmebil: Hjernen sier en Kia e-Niro, hjertet en Mercedes AMG GT Roadster



