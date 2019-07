– Fortsatt stapp-full av fordommer

Onsdag publiserte NRK en kronikk skrevet av Per Sandberg, der han peker på flere av problemene han mener Frp sliter med i dag.

Han mener at Frp er i ferd med bli et ensaksparti, som kun er opptatt av innvandring eller bompenger.

Samme kveld kastet Carl I. Hagen seg med i debatten med et innlegg på Facebook, hvor han går hardt ut mot Sandberg.

«Ser at Per Sandberg mener at FrP trenger hans ideer. Det er nytt for jeg kan ikke erindre at han noen gang har lansert noen såkalte nye ideer eller synspunkter. Bortsett fra nå hvor partiet bør omfavne Iran. Tror ikke det vil løse partiets problemer som skyldes hele andre forhold, som mangelfull oppfølging av egen politikk.»

– Ikke overraskende

Sandberg, som selv har kommentert på innlegget, sier til TV 2 at det ikke er «overraskende at Carl kun har sleivspark å komme med». Han kommer med tungt skyts mot Frp-veteranen.

– Slik har det vært siden Frp tok ansvar og ble et seriøst regjeringsparti. Han har konstant vært i opposisjon, kun snakket om det Frp ikke har fått gjennomslag for, men bevisst glemt alle politiske seire Frp har oppnådd etter hans avgang, sier Sandberg til TV 2.

Han mener at Hagen ikke har klart å «forsone seg med å ha gått av som partiformann, og at Siv Jensen med en annen type ledelse har klart å få Frp inn som et seriøst parti i regjering».

Sandberg sender også et stikk i retning det Hagen selv har fått til i Oslo:

– At Carl ikke har registrert nye ideer og politisk gjennomslag, ja det sier sitt. Forslagene han kommer med kjenner vi igjen fra 80- og 90-tallet. Han er fortsatt stappfull av fordommer. Jeg tror oppslutningen i Oslo er nok svar på Carls opposisjonstilværelse. Trist, men sant, legger han til.

– Vil ikke ha innflytelse

Sandberg mener dog ikke at Hagen av den grunn burde trekke seg.

– Nei, demokratiet skal fungere. Hagen har tilhengere, men jeg registrerer i kommentarfeltet på hans status hvem og hva slags tilhengere det er: Mennesker stappfulle av fordommer, uvitende velgere og velgere som ikke har fulgt med i utviklingen nesten 15 år etter at han trakk seg, sier Sandberg.

BEDRE STEMNING: Det har ikke alltid vært vondt blod mellom Sandberg og Hagen. Her er de to avbildet under Frps landsmøte i 2015. Foto: Vidar Ruud

Videre hevder Sandberg at Hagen heller ville sett at Frp var i opposisjon med gode meningsmålinger, i stedet for å være i regjering og ha innflytelse på hva som skjer i norsk politikk.

Han svarer også på at Hagen hevder at han ikke har kommet med noen nye ideer selv:

– Jeg har fått med meg at han har vært uenig, men at jeg ikke har stått for endringer i norsk politikk og i Frps politikk? Jeg har drevet med programarbeid som lengstsittende nestleder i Frp, og har hatt hovedansvaret med å fremforhandle Europas strengeste innvandringerpolitikk, påpeker han.