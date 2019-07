At starten på den norske sommeren i år har vært litt guffen, er ikke til å komme i fra. Nå ser det endelig ut til at høytrykk, sol og blå himmel er på vei. Og at badetemperaturen snart nærmer seg bensinprisen igjen. Det gjør godt for en vinterblek skrott.

Mange har allerede startet årets bilferie, og andre skal snart følge på. Men blir bilen din kald nok på de varmeste dagene?

Lite kan bli så varmt, ubehagelig og føles så innestengt som en varm bil. Skjorter og bluser klistrer seg til ryggen etter bare få sekunder.

Heldigvis har de fleste nyere biler et klimaanlegg som kjøler ned kupeen de varme sommerdagene.

Det mange ikke er klar over eller tenker på er at dette krever service og vedlikehold for å fungere slik det skal. Det er fort gjort å glemme dette her i Norge. Men det er veldig surt å oppdage at dette ikke fungerer når du virkelig trenger det.

Det er dessverre ikke uvanlig.

Ofte er det bare et filter som bør byttes

– Dette er det mange som opplever hver sommer, sier Benny Christensen, som er bilekspert her i Broom.

– Jeg husker det også godt fra min tid på bilverksted. Nå varmeperioden kom, var det flerfoldige innom som hadde oppdaget at bilen ikke kjølte i det hele tatt, eller hadde for dårlig kapasitet.

– Årsakene kan være flere. Det er dessverre lite man kan gjøre med dette selv, men man kan i alle fall sjekke litt for å forsøke finne feilkilden.

– Om man føler at det kjøler bare litt og blåser dårlig, kan det være så enkelt som at kupé- eller pollenfilteret er tett. Det er viktig at dette skiftes jevnlig, og jeg mener at det bør skiftes årlig, selv om en del fabrikanter oppgir annet hvert år som skiftintervall. Dette har ikke noe med selve kjølingen å gjøre, men med kapasiteten og luftstrømmen gjennom systemet, forklarer Benny.

Advarer nordmenn på ferietur: Bagasjen bør være inne i bilen

Sjekk selv

– Hvis bilen ikke kjøler godt nok, er den vanligste feilen at det ikke er nok trykk på anlegget. Dette kan man også sjekke selv, visuelt. De fleste biler har nemlig ett "glassøye" på akkumulatoren, den lille metallbeholderen sitter som oftest foran i motorrommet og ser ut som en avlang, liten gassflaske, med skrudde koblinger og en ventil på toppen.

– Er det grønn farge inne i dette "glassøyet", er trykket sannsynligvis i orden. Da må man sjekke aller først at reima som driver selve kompressoren faktisk er på plass, deretter om kompressoren slår inn. Man hører ofte et tydelig klikk når man trykker inn A/C-knappen.

– Om man har trykk, reima er på plass og kompressoren ikke slår inn, så er det trolig en elektrisk feil som forårsaker problemene. Kompressoren har et magnetinnslag som aktiveres ved hjelp av strøm. Feilen kan være så enkel som en defekt sikring, men det kan også være at noen av styrereleene ikke fungerer som de skal. Ofte på grunn av dårlig kontakt, utdyper Benny.

– Den vanligste feilen er at det mangler gass/trykk. Da vil heller ikke kompressoren slå inn, da det systemet er utstyrt med en ventil, slik at systemet ikke kjøres "tørt", forklarer han videre.

Dette har du aldri sett i en bilbutikk før

Ta en rens og service

– Dette kan skyldes en lekkasje, og den kan være lei å finne, med mindre det er brudd på et rør eller en slange. Ofte er det bare en kobling som lekker bitte-litt. Løsningen da er på fylle på ny gass med sporstoff, for så å kjøre med dette på anlegget en stund. Deretter komme tilbake til verkstedet etter en uke eller to. Da kan lekkasjen, på grunn av sporstoffet, lokaliseres ved hjelp av en spesielt lampe, som "ser" sporstoffet.

– Når man har funnet og fått reparert lekkasjen må systemet vakumeres og fylles opp med gass på nytt. Så har man kald bil igjen. Dette krever utstyr som de færreste har tilgang til og må gjøres på ett verksted. Det er heldigvis sjelden veldig dyrt eller omfattende.

Det aller smarteste her er helt klart å få tatt en sjekk, eller en service på klimaanlegget før man legger avgårde på langtur i sommervarmen. En service og sjekk som inkluderer en rens for å få bort eventuelt illeluktende alger koster fra rundt 1.500 kroner.

Dette kan fort spare deg for en veldig varm bil, når du minst trenger det.

Les også: Flyskam? Da bør du kanskje vurdere dette i stedet

Video: Dette er kanskje årets sommerbil fra BMW?