Harry og William tok med familiene på polokamp

KONKURRERTE: Prins Harry og prins William spilte på hvert sitt lag. Foto: Stella Pictures

– Rene spekulasjoner

TV 2s kongehusekspert mener at det ikke er hold i ryktene om isfront mellom de to familiene.

– Det har både i britisk og internasjonal presse vært store oppslag om at Kate ikke er helt på bølgelengde med sin nye svigerinne. Selv tar jeg det meste av dette som rene spekulasjoner uten så mye sannhetsgehalt, sier Totland.

– De to unge kvinnene er utvilsomt svært ulike av natur og karakter, også vet man jo fra før at slike historier selger bedre enn fryd og gammen. Jeg leste nettopp en interessant artikkel om at bildene av de to smilende sammen i går ikke selger like godt som bilder der de er fra hverandre. Veldig tankevekkende, sier han.

FOTBALL: Louis, George og mamma Kate. Foto: Stella Pictures LUNSJ: Kate og barna tok lunchen på gresset ved bilen. Foto: Stella Pictures

Hemmelige ferieplaner

Det er ikke kjent hvor den britiske kongefamilien skal tilbringe årets sommerferie.

– Vanligvis offentliggjør man ikke på forhånd informasjon om private ferier, av sikkerhetsgrunner. William og familien kan godt ta en avstikker utenlands, men vil nok oppholde seg mest «hjemme» på Anmer Hall i Norfolk - slik Harry & Co blir på Windsor, mener Totland.

– Det er ventet at begge prinsene i august vil ta en svipptur til Skottland for å «hilse på» dronning Elizabet og prins Philip på Balmoral slott. Og hvem vet? Kanskje de alle drar dit samtidig, sier han.