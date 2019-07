– Familien og jeg var på tur for å besøke et vennepar som har hytte ved Väneren. Et lite stykke etter vi hadde passert grensen inn i Sverige, stoppet vi på Circle K. Mens jeg sto og fylte bensin, så jeg en kamuflert bil på ladestasjonen. Jeg er langt over snittet bilinteressert, så jeg gikk bort for å se nærmere på den, forteller Anders J. Langtind (47) fra Oslo.

Og der fikk han se noe han ikke helt hadde ventet:

– Jeg trodde først det kanskje var en ny elbil fra Kia – den lignet også litt på Hyundai Kona, bare større. Eller kanskje en Nissan Qashqai, i el-utgave. Men nei. Det var en MG! Jeg ble ganske overasket da jeg tittet inn og så MG-logoen på rattet, sier Anders som er partner hos Privatmegleren og en av de mest profilerte eiendomsmeglerne i hovedstaden.

Vurderer lansering i Norge?

Nettopp kamuflerte og elektriske MG-er har vært en gjenganger her på Broom det siste halve året. Flere observante lesere har sendt oss bilder av nye MG ZS EV, som er en kompakt crossover. Den har rullet på norske veier lenge nå, uten at vi har fått noen offisiell forklaring på hvorfor.

Anders Langtind kom over testbilen, rett over svenskegrensen. Foto: Privat.

I bilbransjen har det gått rykter om at MG vurderer lansering i Norge. Enten via en eksisterende importør, eller en annen samarbeidspartner.

Bak MG står for øvrig den kinesiske bilgiganten SAIC som satser tungt på elbiler. I fjor solgte MG og søstermerket Roewe nesten 150.000 elektriske biler, bare i Kina.

ZS EV har vært i salg på hjemmemarkedet en tid allerede. Den er også lansert i England, der importøren har offensive salgsmål – og har gått ut med lovnader om at de ikke skal ha problemer med å levere biler til å dekke etterspørselen.

En liten detalj avslørte testbilen

Solid kamuflert, under all folien skjuler det seg en elektrisk MG. Foto: Privat.

Minnet ikke om klassisk MG

– Det var ikke bare jeg som var nysgjerrig på bilen. Det var et par andre personer som også var borte og tittet på bilen, mens den sto parkert på ladestasjonen. Det var også noen karer som pratet sammen litt bortenfor bilen. Da jeg tok opp mobilen for å ta bilder ropte en av dem "no - no", men på en vennlig måte. Jeg fikk tatt ett bilde av den, men fikk tittet inn i bilen en god stund, forteller Anders.

– Hva kan du si om bilen ellers?

– Det var i alle fall ikke mye som minnet om en "klassisk" MG. Kupéen hadde et volum tilsvarende det du finner i mellomklassebiler. Det var også god plass i baksetet, noe jeg sjekket da jeg har tre barn og alltid vurderer bakseteplassen. Den hadde et veldig rent og pent interiør – ganske lekkert, faktisk. Skjermen på dashbordet var ikke veldig stor og det så ut til at klimaanlegget hadde "manuelle" brytere. Jeg likte felgene veldig godt - ganske kule, forteller Anders som beskriver seg selv som langt over snittet interessert i bil:

Her er MG ZS EV fotografert på motorveien, sør for Oslo. Foto: Privat.

Klar for elektrisk Mercedes

– Jeg kjøpte min første bil da jeg var 18 år, en Ford Escort XR3i og så har det vært alt mulig av biler etter det, alt fra Porsche til Tesla. Jeg bytter bil ganske ofte, da jeg alltid har lyst til å prøve det som er nytt og spennende, og så blir jeg kanskje litt fort lei.

– I dag har jeg en Mercedes GLE 500e og en Mini Cooper. Mercedesen byttes ut i november med nye Mercedes EQC og Minien bytter trolig plass med en Porsche 911, så ja – biinteressen er absolutt til stede. Det skal bli ekstra spennende å prøve en elektrisk Mercedes, ettersom jeg hadde en Tesla Model X, P90D som sto mer på verksted enn i garasjen hjemme. Jeg forventer at 100 års erfaring hos Mercedes fører til at de klarer å skru sammen bilen bedre enn Tesla, avslutter Anders.

