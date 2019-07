Den 28 år gamle new-zealenderen veltet med om lag 100 kilometer igjen av fjerde etappe.

Bevin fullførte etappen, og stilte også til start på femte etappe. Smertene økte imidlertid i styrke.

Nå har røntgenbilder vist at rytteren har brudd i to ribbein, opplyser CCC Team på sine nettsider.

Lagets lege, Max Testa, forklarer at smertene etter et ribbeinsbrudd som regel blir sterkere to eller tre dager etter velten.

– Patrick ville kjøre videre, men i morges tok vi en avgjørelse sammen om at han skulle bryte for å nå restituere bra og nå målene han har satt seg for andre del av sesongen, sier Testa til lagets nettsider.

Bevin trodde ikke at skaden skulle være så ille da han fikk den.

– Men jo lengre vi kjørte, jo verre ble det. Vi gjorde alt vi kunne for å minimalisere smerten under gårsdagens etappe, men det ble bare verre, forklarer 28-åringen.

