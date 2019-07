– Det har ikke sett dårligere ut siden de var i 2. divisjon

Se utdrag fra Solskjærs pressekonferanse i vinduet øverst!

– Når det kommer til å stå så dårlig på overgangsmarkedet, må du tilbake flere tiår. Det er nesten umulig å slå fast når. Kanskje helt tilbake til da de var i 2. divisjon (1975, journ. anm).

Det sier Samuel Luckhurst til TV 2. Han følger storklubben tettere enn de fleste som fotballsjef i lokalavisen Manchester Evening News.

– Surrealistisk

Luckhurst peker ut fire grunner til hvorfor han mener at tiltrekningskraften knapt noen gang har vært dårligere:

At de er ute av Champions League, at de ikke har et stort manager-navn, at stjernespillere vil dra og at laget «ikke er veldig bra.»

– De er vanskelig å selge inn til elitespillerne. Det er derfor de delvis fokuserer på det engelske markedet, sier Luckhurst.

– Når så du sist United i så dårlig tilstand?

– Mange vil si etter Moyes-sesongen. Da endte de på sjuendeplass, men da tror jeg at alle tenkte at det var et engangstilfelle. Når de nå har endt på sjetteplass og er utenfor Champions League, føles det ganske normalt for Manchester United.

– Det er ganske surrealistisk at de er i den situasjonen med tanke på forholdene, størrelsen på klubben og kvaliteten på spillerstallen – for det er noen kvalitetsspillere der. Det er en veldig stor oppgave for Solskjær å få det laget tilbake i topp fire denne sesongen, fortsetter han.

– De vurderer andre klubber

TV 2s fotballekspert vil ikke sette tiltrekningskraften i et historisk perspektiv, men er enig i at Manchester United ikke er like attraktive som de har vært tidligere.

– Man mister attraktivitet når man ikke har levert på et høyt, europeisk nivå over flere sesonger. Sammenlignet med gullalderen under Ferguson, sier det seg selv at de var mer attraktive da. Solskjær har en stor og vanskelig jobb foran seg med å bygge United opp igjen, konstaterer Petter Myhre.

Han mener at jobben med å gjenreise United ikke kan gjøres på ett overgangsvindu.

– De har ikke vært et europeisk topplag, har slitt i lengre tid i Premier League og Solskjær er den fjerde manageren siden Ferguson ga seg. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til United. Det gjør nok at flere attraktive spillere vurderer andre klubber i større grad enn de ville gjort i slutten av Fergusons tid, samtykker Myhre.