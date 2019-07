Dette vil «Charter»-Svein lage TV om nå

Brennende engasjement

«Kongen av Mallorca» brenner for å jevne ut de store ulikhetene i dagens samfunn.

Han mener nordmenn kvier seg for å vise følsomhet og åpenhet og at mennesker med enkelte særegenheter ikke blir godtatt i samfunnet vårt.

– Jeg brenner for at mennesker må åpne øynene for å se forskjellene i livene folk lever. Vi må vekke mennesker opp av dvalen, for vi lever i så mye rutinemessig liksom-velstand at vi helt glemmer å føle det som er viktig, sier den engasjerte 58-åringen.

Overveldet

På tross av at Østvik har vært i rampelyset i mange år, ble oppmerksomheten etter Farmen-kjendis overveldende for ham.

Underveis i oppholdet på gården snakket at han stadig om rørende og personlige temaer. Det fungerte som en terapi og var høyst nødvendig, forteller Østvik.

– Det å leve i 1919 er jo ganske traust, jeg følte meg så bondsk i hodet at jeg måtte snakke om noe viktig, for å kjenne at jeg var Svein. Jeg kjente på min frykt for å være ærlig og åpen om de tingene som har formet meg, forteller den ferske programlederen.

Det var nettopp etter disse samtalene at TV-seere begynte å ta kontakt med Østvik.

– Det har vært fantastisk etter Farmen-kjendis. Det har vært veldig sterkt, innrømmer han.

Gråter av responsen

– Det jeg tidligere har delt om faren min og om barna mine, det virker det som folk har tatt innover seg og kjent seg igjen i, sier han.

Under Farmen kjendis var han åpen om sitt forhold til sine tre barn og sin egen far.

Han deler med TV 2 at folk over hele landet har kontaktet han personlig gjennom brev, e-post og sendt utallige innlegg på Facebook.

– Jeg sitter hjemme og gråter noen ganger, jeg blir sittende å tenke over livet og føler på en form for verdifullhet, det er en utrolig følelse, sier han.

Singel

Kongen av de sydligere strøk har deitet på TV gjennom dokussåpen «Charterfeber» og vært på sjekkern gjennom Se og Hør i 2008. Men han har takket høflig nei til ytterligere kjendisdating-programmer.

58-åringen er fortsatt singel, men han innrømmer at oppmerksomheten på damefronten har blitt litt større etter Farmen kjendis.

– Det ble litt mer fres etter det da. De som trodde jeg var helt sprø begynte å banke på døra og lurte på om det fantes et menneske bak klovnemasken, sier han lattermildt.

Trenger ikke kjæreste

– Ønsker du deg en kjæreste noengang da?

– I og med at jeg har vært alene i 15 år kan det virke som jeg ikke har lyst på det. Jeg har stort sett vært alene, med unntak av noen få og kortvarige forhold. Jeg trives jo veldig godt alene, alt som har vært fint i livet har jeg jo klart alene. Rent statistisk så ser det veldig dårlig ut.

– Er det du som sjekker opp dem, eller er det de som sjekker opp deg?

– Nei, det kan jeg aldri tenke meg at jeg klarer, sier med han mens latteren sitter løst.

Han innrømmer at han aldri har følt på trangen til å ha en kjæreste, men avslører at hvis han treffer den store kjærligheten, så er det fare for at han ryker han på en smell han også.

Debutant

Torsdag debuterer Østvik som programleder på Allsang på Grensen, til stor glede for moren hjemme på Kongsberg.

– Det er stort å være med på ting som muttern elsker, sier Østvik.

Han er også aktuell som reisereporter i programmet God Sommer Norge.

Se Allsang på Grensen torsdag på TV 2 og TV 2 Sumo.