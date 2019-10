Noen ganger er det tilfeldigheter som utgjør den store forskjellen. Slik var det også med ett av de mest vellykkede PR-stuntene i bilhistorien. Nemlig det berømte "Volvo-tower".

En orkan, en oversvømmelse og massevis av ødelagte biler er jo i utgangspunktet ikke noe hyggelig. Men man må se muligheter – og ikke begrensingene. For som kjent: Når utgangspunktet er som verst, blir resultatet mest originalt.

Akkurat det tror vi på i dette tilfellet. For originalitet og kreativitet er viktig i PR-bransjen.

De fleste vet at sikkerhet har og har hatt svært høy prioritet hos Volvo. Da 140-serien ble lansert i 1967, var et av sikkerhetsaspektene svært solide takstolper. Slik at kupéen skulle forbli intakt, selv om bilen havnet på taket. Noe som var langt vanligere den gang enn nå. Mange av veiene hadde fortsatt grusdekke og var i tillegg både svingete, hullete, og ofte med svak veiskulder.

Volvo 140-serien ble en stor suksess. Dette var den første Volvoen som ble produsert i mer enn én million eksemplarer.

Ikke lett å formidle

De seks takstolpene på Volvo 140-serie tåler 1.300 kilo hver, omtrent det samme som bilen veier. Teorien var som sagt at taket ikke skulle kollapse ved rundvelt.

Dette budskapet er ikke det mest sexy å formidle i en annonsekampanje. I USA går en kar ved navn Robert Austin, fra Volvos annonseavdeling, rundt med dype furer i pannen og funderer på hvordan i all verden dette kan selges ut. Svaret var ikke bare enkelt å finne…

Hjelpen fikk den godeste Austin fra naturen selv. Høsten 1969 feide nemlig orkanen Camille inn over Alabamas kyst. En hel last med nyankomne 1970-modeller Volvo 144 sto på en kai som ble oversvømt. Mange av disse bilene ble bulkete der de fløt rundt, fylt med saltvann og dermed uselgelige.

Tårn-bildet ble brukt i mange ulike annonser, men alle hadde samme budskap.

Da fikk Robert Austin en ide. Den ideen gikk ut på å stable bilene oppå hverandre og slik vise hvor sterke takstopene på Volvo var. Som tenkt, så gjort. En stor kran ble rekvirert.

Dørene lot seg åpne

Seks biler, like mange som bilen har takstolper, ble stablet opp på den syvende og nederste bilen.

Bilene ble satt annen hver med fronten til høyre og venstre for å gi tårnet stabilitet. Bilene ble også satt på en type stativ som gikk ned i takrennene, for at de ikke skulle skli ned fra bilen de sto på.

Den nederste bilen fikk stivet opp akslinger og fjæringer, rett og slett fordi vekten ble for høy for fjæringen og dekkene.

Men alle syv bilen kom møysommelig på plass og en stor fotosesjon fant sted. Selv med seks biler stablet oppå, gikk det helt fint å åpne dørene på den nederste.

Volvo gjorde flere tårn-stunt, men originalen fungerte best.

Kampanjen om Volvo Tower ble selvfølgelig lagt merke til og ble en stor suksess. Ulikt alt annet man hadde sett, men som samtidigS fikk fram budskapet på en forbilledlig måte. Dette unike PR-stuntet trekkes ofte fram den dag i dag.

Omgjort til 1971-modeller

Fotoshooten fant sted i grevens tid. Da denne var over, blåste det opp og hele Volvo-tårnet deiset i bakken, selv om det var bardunert fast. Bardunene ble imidlertid retusjert vekk på annonsebildene. Det endte med at bilene ble kondemnert, slik som den opprinnelige planen var etter flommen.

Bilene som var 1970-modeller, ble også «sminket opp» som 1971-modeller, med den nye, sorte Delux-grillen og felgene som kom i 1971. 1971 var også året da denne annonsen ble klar og tok verden med storm.

Volvo har siden forsøkt å følge opp stuntet med lignende annonser. Da med forskjellige modeller, alt fra PV til 740 stablet oppå hverandre, men da har bilene ikke hatt motor eller drivverk montert. Disse annonsene har ikke hatt den samme suksessen. Som så ofte før; originalen er best.

