Flyskam har blitt det store nyordet denne sommeren. Med fokus på hvor lite miljøvennlig det er å reise avgårde med fly, særlig når det strengt tatt ikke er nødvendig.

Tog blir gjerne fremholdt som det beste og mest miljøvennlige alternativet. Men kanskje bør du også vurdere bobil, i alle fall hvis du holder deg i Norge i ferien?

Norske bobilister har Norge som førstevalg på sine ferieturer. Så mange som 91 prosent av norske bobileiere legger ferien til Norge.

Et klimaregnskap utarbeidet av Østfoldforskning viser at bobilen kommer gunstigere ut sammenlignet med flere av de tradisjonelle ferieformene, når det totale CO2-avtrykket på ferieturen måles.

Både Sydentur, storbyferie, cruise og motorbåtferie langs norskekysten har større klimaavtrykk, enn bobilferie i Norge.

Kommer godt ut miljømessig

– I sum tegner dette et bilde av en bobilist som fremstår som en bærekraftig turist i eget land. Bobilistene har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet på sin Norgesferie, mener generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm.

Caravanbransjeforbundet har fått med seg at det advares mot misbruk av begrepet «bærekraft». Holm mener man må se ting i et større perspektiv når man drøfter begrepet.

– Når alternativene er cruise, sydentur eller storbyferie, så kommer bobilen veldig godt ut rent miljømessig. CO2-avtrykket er betydelig lavere for bobilferien enn de ovennevnte alternativene, sier han, i en pressemelding.

38 døgn med ferie

Caravanbransjeforbundet får støtte fra forskerhold.

– Bobilistene trenger ikke skamme seg når de er på ferie i Norge. Undersøkelser viser at andre ferieformer etterlater større miljøavtrykk. Men selvsagt; jo kortere man kjører, jo bedre er det for miljøet. Kanskje man kan utforske de spennende nabokommunene i sommerferien, sier seniorforsker Andreas Brekke ved Østfoldforskning.

Bobilundersøkelsen utført av Kantar viser at norske bobiler i gjennomsnitt er på ferietur 38 døgn i året. Ifølge tall fra SSB kjøres det i snitt i året 5.800 kilometer med en bobil.

– Bobilistene er en innbringende gruppe for det lokale næringslivet i Norge. De bruker store summer hvert år på steder hvor det gjerne ikke finnes alternativer overnattingsmuligheter, som for eksempel hotell. Dermed åpner bobilistene for reiseliv for flere steder i landet, sier seniorrådgiver i Kantar, Anders Hovde.

Legger igjen 4 milliarder

Undersøkelser Kantar har utført viser at bobilistene bruker i gjennomsnitt litt over 1.000 kroner per døgn på norgesferien.

– Flere nordmenn tilbringer større del av ferien i Norge og for mange er det naturopplevelser og aktiv ferie som står på planen. Bobilturisme er en del av denne trenden og utgjør en del av mangfoldet av hvordan feriegjestene kan oppleve Norge der man er tett på naturopplevelsene, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad.

Den samme undersøkelsen avslører at norske caravanister (bobil og campingvogn) legger igjen mer enn 4 milliarder kroner på norgesferien. Bobilistene alene bruker nærmere 1,5 milliarder kroner på drivstoff, klær, mat og fornøyelser i lokalmiljøene rundt om i Norge når de er på ferie, besøker en festival eller oppsøker andre opplevelser.

