Alarmerende funn om brusdrikking

Det kommer frem i en ny, fransk studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The BMJ, onsdag.

Studien viser at å drikke et lite glass, cirka 100 ml, som er en tredjedel av en vanlig boks med brus, øker den generelle risikoen for kreft med 18 prosent.

Risikoen for brystkreft øker med hele 22 prosent.

Overvekt og kreft

Forskerne bak studien sier at det er sukkeret som er selve problemet.

– Å drikke drikker med mye sukker øker risikoen for overvekt og vektøkning, og overvekt fører til økt risiko for kreft, sier hovedforfatteren bak studien, Mathilde Touvier, til CNN.

En annen mulighet er at tilsetningsstoffer som finnes i for eksempel Cola, også kan ha en innvirkning på kreftdannelse i kroppen.

Mens forskningen viser heller alarmerende funn for de som foretrekker sukkerholdig brus, har forskerne gode nyheter å komme med for de som heller går for lettbrus.

Lettbrus

CNN skriver at det ikke er funnet sammenhenger mellom økt risiko for kreft for de som drikker for eksempel Pepsi Max. Men forskerne sier at dette funnet må tolkes med forsiktighet, da konsumering av lettbrus var relativt lavt i studien.

I studien har forskerne sett på over 100.000 friske, franske voksne. 79 % av deltakerne var menn, og 21 % var menn. Deltakerne, som i gjennomsnitt var 42 år gamle, fylte ut minst to spørreskjemaer og ble fulgt over en periode på ni år.

Deres forbruk av sukkerholdige drikker ble målt ved at de fulgte ut et skjema hvor de ble spurt om deres vanlige inntak av 3.000 forskjellige mat- og drikkevarer.

Tusenvis av krefttilfeller

I gjennomsnitt så konsumerte menn mer sukkerholdige drikker enn kvinner, med 90,3 milliliter daglig mot 74,6 milliliter. Risikofaktorer for kreft som alder, kjønn, røyking og fysisk aktivitet ble også vurdert i studien.

Etter å ha fulgt opp studien, ble det diagnostisert 2193 tilfeller av kreft, hvor gjennomsnittsalderen var 59 år. Av disse var drøyt 700 brystkreft, 291 var prostatakreft og 166 var tykktarmskreft.

Denne studien er imidlertid observerende, og viser ikke årsak og effekt. Det er derfor ikke mulig å avgjøre om kreftdiagnosen kommer som en konsekvens av å drikke sukkerholdig drikke eller et annet skjult helseproblem.

– Denne studien gir oss ikke et fullstendig svar på sammenhengen mellom sukker og kreft. Men det viser viktigheten av å redusere inntaket av sukker, sier Amelia Lake, forsker Teesside University til CNN.

– Vi vet altfor lite om det

Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og leder i tillegg Nasjonalt råd for ernæring. Han er godt kjent med at inntak av brus øker risikoen for overvekt og fedme, og at overvekt øker risikoen for mange kreftformer. Hvorfor overvekt øker kreftrisikoen er derimot vanskelig å forklare.