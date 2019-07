17. desember i fjor ble norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) drept da de var på fjelltur i Atlasfjellene i Marokko.

Aktor Khalid El Kerdoudi har tidligere bedt om dødsstraff for de tre mennene som er tiltalt for drapene.

– Vi kan ikke være skånsomme mot disse beistene i menneskeform, uttalte han i retten i slutten av juni.

Totalt stilles 24 personer for retten i Salé, nær hovedstaden Rabat, i forbindelse med det IS-inspirerte angrepet. Fire av dem er tiltalt for drap eller medvirkning til drap, mens 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorgruppe.

Rettsaken har tidligere blitt utsatt flere ganger

Forventer domsavsigelse

Ifølge dansk TV 2 er det ventet at dommen faller i dag.

– Vi vet ikke noe mer enn det som er kjent offentlig, men alle tror at dommen skal falle i dag. Vi har ikke fått noe informasjon om det fra UD, sier bistandsadvokaten til de etterlatte etter Maren Ueland, Ragnar Falck Paulsen, til TV 2.

UD vil hverken bekrefte eller avkrefte dette, og viser til lokale myndigheter.

Vil ha brev opplest

SIKTET: Rachid Afatti (venstre), Ouziad Younes og Ejjoud Abdessamad er siktet for drapene på Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Politiet i Marokko.

Til dansk TV 2 opplyser bistandsadvokaten til de etterlatte etter Louisa Vesterager Jespersen, Khalid El Fataoui, at han har bedt dommerne i saken om å lese opp et brev i retten, skrevet av Louisas mor.

I brevet skriver Helle Jespersen at hun ønsker at de ansvarlige får lovens strengeste straff, som er dødsstraff i Marokko.

Marokko har ikke praktisert henrettelser ved dødsdommer siden 1993.

– Hun gleder seg til at rettsaken skal bli ferdig, så hun kan få satt et punktum, sier TV-kanalens journalist i Marokko, som har snakket med moren.

Ifølge TV-kanalen har den marokkanske ambassaden mottatt brevet, og hatt en autorisert oversetter til å oversette innholdet.

– Ikke fått mye informasjon

Falck Paulsen forteller at Uelands denne uken formelt fikk på plass en advokat i Marokko.

– Men han spiller ikke noen aktiv rolle. Han skal gi oss råd, skaffe oss dokumenter og sette oss inn i helheten. Men vi har ikke fått så mye til nå. Dessverre er det blitt sånn.

Han opplyser om at familien tidligere ikke ønsket å ha en egen advokat i Marokko.

– Sett i ettertid kunne det vært bedre å ha det, for å være i forkant med å få informasjon.

– Kan ta lang tid

Han uttaler at han har fått indikasjoner på at samtlige av de siktedes forsvarsadvokater vil holde sin sluttprosedyre først.

– Jeg vet ikke om det da vil være 24 advokater, men det kan ta lang tid, sier bistandsadvokaten.