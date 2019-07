Daniel Kvammen har fått en ny grunn til å skrive kjærlighetslåter

– Jeg skriver alltid om kjærlighet i en eller annen form, enten om man kommer fra den ene vinkelen eller den andre. Ut eller inn av noe, sier han.

Kvammen avslører at han har fått seg kjæreste.

– Det er ei jeg har truffet, også har det utviklet seg til noe ordentlig i det siste. Jeg er veldig fornøyd med det, og det er stor stas å finne noen som man er glad i. Det er hyggelig å komme hjem til noen som man liker bedre enn alle de andre, sier han.

– Kjempefornøyd

Han vil ikke røpe noen detaljer om sin utkårede.

– Jeg er kjempefornøyd med å ha funnet meg en kjæreste, men jeg har alltid vært glad i å ha en del av mitt privatliv privat. Jeg er ikke den som er mest i rampelyset. Men jeg er sykt fornøyd med å være sammen med hun jeg er sammen med. Terningkast syv, sier han.

Artisten kan derimot avsløre at han har skrevet flere låter om forholdet.

– Det er mye inspirasjon i gode forhold, sier han.

Takker nei til reality-TV

Kvammens ønske om å holde privatlivet privat fører også til at han ikke har dukket opp i kjendisrealityserier på TV-skjermen.

– Man skal aldri si aldri, men jeg tror ikke at reality-TV er noe for meg, så jeg har takket nei. Jeg vil holde fokus på det jeg driver med, og det er musikk. Jeg har også en veldig dårlig koordinasjonsevne, så jeg hadde for eksempel vært så dårlig i tvekamper på Farmen kjendis. Jeg er litt redd for å tape, sier han og ler.

Alt 31-åringen vil er å fortsette å lage musikk som folk vil lytte til.

– Når man er ung, så tenker man ofte «the bigger the better», men nå har jeg blitt eldre og jeg tenker at jeg vil være en artist som alle har et forhold til og som lager gode låter. Jeg ser opp til artister som Odd Nordstoga og Bjørn Eidsvåg. Jeg har lyst til å fortsette å lage gode låter, også håper jeg at folk fortsatt kommer og ser meg når jeg er 60 år, sier han.

