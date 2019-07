Fotballryktene: – United-linket spiller fryses ut av egen klubb

Manchester United er de siste dagene blitt linket til midtbanespilleren Mario Lemina.

I et åpenhjertig intervju med France Football, forteller Southampton-spilleren at han sammen med noen andre lagkamerater er blitt adskilt fra resten av gruppen.

– Jeg er ikke med på trening etter en enighet med treneren. Han vil bygge laget med spillere som vil bli i klubben, så han utelot meg, forklarer Lemina.

Midtbanespilleren er også ønsket av Arsenal og Leicester, skriver BBC.

Overgangssagaen rundt Harry Maguire fortsetter. Daily Mail melder at Ole Gunnar Solskjær føler seg sikker på at de røde djevlene kan få kloen i stopperen foran nesen på byrival Manchester City.

De lyseblå skal ikke være villig til å imøtekomme Leicesters priskrav. Det skal være på om lag 900 millioner kroner, mens Manchester United håper å sikre seg midtstopperen for nærmere 800 millioner kroner, skriver Daily Mail. Uansett vil han være verdens dyreste forsvarsspiller.

Arsenal ser til Barcelona etter forsterkninger. «The Gunners» skal være interessert i å signere den brasilianske vingen Malcom. Everton har allerede bydd 350 millioner kroner for 22-åringen, hevder The Sun.

Dani Ceballos imponerte stort i U21-EM for Spania. Nå håper Tottenham å sikre seg Real Madrid-spilleren på lån, hevder Mirror.

Arsenal har allerede fått avslått et bud på 450 millioner kroner for Wilfried Zaha. «The Gunners» skal være villig til å tilby Carl Jenkinson, Calum Chambers og Mohamed Elneny motsatt vei for å friste Crystal Palace til å selge. Det hevder Mirror.

Toby Alderweireld har en utkjøpsklausul på 275 millioner kroner som ikke lenger er aktiv etter 26. juli, ifølge Sky Sports. Roma er interessert i å hente Tottenham-stopperen.