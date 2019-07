Det skriver selskapet i en pressemelding torsdag morgen.

Kjos har vært konsernsjef i Norweian i 17 år.

Norwegian opplyser at han fortsatt vil ha en sentral rolle i selskapet, som rådgiver for styret og styrets leder.

– Jeg er svært glad for at Bjørn fortsatt vil ha en sentral rolle i Norwegian som rådgiver for styret og meg selv, sier styreleder Niels Smedegaard i en uttalelse.

Prosessen med å rekruttere ny konsernsjef er allerede i gang.

Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef frem til en ny er på plass.

Saken oppdateres.