Det er snakk om to turkamerater som har vært og padlet på nord på Fosenhalvøya.

Etter å ha lagt fra seg kanoen, skulle de gå videre, men har kommet bort fra hverandre, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Vi fikk melding fra en av dem ved 22.15-tiden. Deretter gjorde vi noen undersøkelser før vi satte i gang en leteaksjon, sier operasjonsleder Anlaug Oseid til NTB litt etter klokken 01 natt til torsdag.

Et Sea King redningshelikopter ble sendt til området med en hundeekvipasje fra politiet. Røde Kors er også varslet.

– Det har vært kjempefint vær i dag, men nå begynner tåken å komme inn over området. Derfor blir det veldig bra å få på plass redningshelikopteret, som har varmesøkende kamera, sier hun.

Ved 5-tiden forteller Oseid at helikopteret måtte snu på grunn av tåka.

Den savnede mannen var fortsatt ikke funnet, og politiet var i ferd med å forberede seg på å utvide søket med mannskaper fra Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors.

Også turkameraten som varslet politiet er ute i terrenget i området Finnbruskaret, Kastbotnvatnet og Selavatnet. Begge to var kledd for tur og utstyrt for å tilbringe natten ute i en camp i området.

– Men det er uvisst nøyaktig hvor de er, sier Oseid.

Saken oppdateres.