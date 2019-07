Onsdag spilte Sander Svendsen sin siste hjemmekamp for Odd. Etter kampen mot Mjøndalen på søndag setter moldenseren kursen mot Danmark og Odense.

Det synes Odds toppscorer Torgeir Børven er leit. Nå håper han at klubben tar grep.

– Det blir trist når han forlater oss. Han er en fantastisk fotballspiller og fyr å ha i garderoben. Det er trist, men forventet. Nå er det opp til klubben å erstatte ham. Jeg håper ikke de sparer på så mye. Nå har vi sjansen både i serien og i cupen, og det er ikke så ofte en klubb som Odd har sjansen til. Det håper jeg de skjønner også, forklarer Torgeir Børven.

– Håper du at de åpner pengesekken nå?

– Ja, de skal ikke være idioter, men de må tøye den strikken så langt de kan, mener jeg. Det er dyrt å havne på sjetteplass kontra andreplass for eksempel. Så jeg tror det er en god investering, sier toppscoreren i Eliteserien med elleve fulltreffere.

Etter 2-1-seieren over Stabæk på onsdag er Odd på andreplass i Eliteserien, ett poeng bak serieleder Molde. I tillegg har Skien-klubben en kamp mindre spilt enn Romsdal-klubben.

– Vi jobber med andre spillere

Odd-trener Dag Eiliv Fagermo forteller at de er i gang med jakten på en erstatter.

– Vi jobber nå med andre spillere som skal inn i den posisjonen sånn at vi er forsterket når høsten starter. Vi trenger en kantspiller som kan passe inn i vår 4-3-3-formasjon. Om det er en Sander-type eller en annen type kommer an på hvilke spillere vi har tilgang til, sier Fagermo til TV 2.

– Trist at det nærmer seg slutten

Sander Svenden, som forlater Odd etter neste kamp til fordel for dansk fotball og Odense, sier at det er vemodig at tiden i Odd snart er over.

– Jeg trives veldig godt her og har blitt veldig glad i hele klubben. Fansen, spillerne og alle rundt. Det har vært en fantastisk tid og det er litt trist at det nærmer seg slutten. Samtidig var det et valg jeg måtte ta, det står jeg for og jeg gleder meg veldig til å ta fatt på en ny hverdag i Odense, sier Sander Svendsen.

Der tror 21-åringen at han vil ta det neste steget i fotballkarrieren.

– Jeg tror det er en riktig arena for meg nå. Jeg kjenner treneren godt fra før, han vet hvilken fotballspiller og type jeg er. Det blir fokuset nå, komme ned dit å bli kjent med gutta, hele systemet, laget og byen. Så bare kose seg hver dag, sier kantspilleren.

Han innrømmer at det ikke er enkelt å reise fra ett Odd på gulljakt.

– Det er klart det er tungt å reise nå. Det er et fantastisk lag, en fantastisk gjeng som spiller god fotball. De er akkurat der dem hører hjemme. Det er arbeid og måten klubben blir drevet på. Nå har jeg fått ett innblikk i det og jeg er ikke sjokkert over at det er så mange gode fotballspillere her. Det er imponerende og jeg er veldig stolt og takknemlig for å ha vært en del av det, sier 21-åringen.