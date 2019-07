Linfield – Rosenborg 0-2:

Se sammendrag øverst!

Rosenborg tok seieren 2-0 mot Linfield i den første kampen i første kvalifiseringsrunde til Champions League onsdag kveld. Mike Jensen og Alexander Søderlund scoret målene for Rosenborg på Windsor Park.

– Nå er halve jobben gjort for Rosenborg, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

– Rosenborg vartet opp med noen fine kombinasjoner og kontrollerte dette stort sett hele kampen, og tar med seg et godt utgangspunkt til returkampen. RBK skal rote det skikkelig til for seg om de ikke nå går videre til neste kvalifiseringsrunde, mente kommentatoren.

Dersom Rosenborg som ventet tar seg videre til 2. kvalifiseringsrunde, venter vinneren av oppgjøret mellom BATE Borisov og polske Piast. De spilte 1-1 i sitt første oppgjør i Hviterussland onsdag, i en kamp der vertenes Stanislav Dragun ble utvist rett før slutt.

Dragun hadde tidligere scoret utligningsmålet etter at Piotr Parzyszek ga Piast ledelsen. Med uavgjort og et bortemål ligger det polske mesterlaget best an i kampen om å gå videre til et sannsynlig møte med RBK. Returkampen spilles i Gliwice onsdag, samme kveld som Rosenborg tar imot Linfield på Lerkendal.

RBK må ta seg gjennom ytterligere tre runder, mot atskillig skarpere motstand, om det skal bli deltakelse i gruppespillet i høst.

– Et klassisk Jensen-løp

Rosenborg var nære ved å ta ledelsen allerede etter 12 minutters spill. Midtstopper Tore Reginiussens langskudd fra langt hold traff stolpen og ut.

Etter 24. minutter tok Rosenborg ledelsen. Mike Jensen dukket opp på bakerste stolpe etter innlegg fra Gjermund Åsen. Jensen dempet ballen og satte ballen i mål fra skrått hold.

– Det var et meget bra innlegg av Gjermund Åsen og et klassisk indreløper-løp av Mike Jensen. Jensen tok ned ballen i feltet, avsluttet, og ballen fant veien i mål, beskrev TV 2-kommentator Espen Ween.

– Utsøkt forabarbeid

Etter pause skapte RBK flere opplagte muligheter til å doble ledelsen. Alexander Søderlund rotet blant annet bort en gedigen mulighet da han fikk ballen på bakerste stolpe etter 65 minutters spill.

Tre minutter senere fikk Søderlund ballen i mål. Han satte enkelt inn 2-0 fra kloss hold etter en glitrende pasning av Anders Konradsen i feltet.

Søderlund har nå scoret i to kamper på rad for Rosenborg.

– Det var helt utsøkt forarbeid av Anders Konradsen. Det er med rette at kamera ble rettet mot Konradsen etter scoringen, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

På tampen fikk innbytter Pål André Helland en god sjanse til å øke ledelsen for RBK. Han avsluttet like utenfor fra god posisjon i feltet. Flere mål ble det ikke, og Rosenborg kunne juble for en kontrollert 2-0-seier i Belfast.