Torgeir Børven var forskjellen på Odd og Stabæk i hengekampen fra den 10. runden av Eliteserien.

Odd-spissen scoret begge målene til hjemmelaget. Det første kom etter et flott Odd-angrep etter ni minutter, før 27-åringen var sikker fra krittmerket rundt kvarteret før slutt.

Børven er nå toppscorer i Eliteserien med elleve mål på 14 kamper.

Odd ligger nå på andreplass i ligaen, ett poeng bak serieleder Molde med en kamp mindre spilt.

Børven avsluttet vakkert angrep

Etter ni minutter ble Torgeir Børvens 10. mål for sesongen et faktum. Angrepet startet med at Sander Svendsen sendte en lekker stikker til Vebjørn Hoff. Midtbanespilleren skled ballen inn til Børven som enkelt satte ballen høyt i mål. Men det var ikke lenge hjemmesupporterne fikk juble i fred.

Tre minutter etter Børvens scoring ga Franck Boli ballen til veteran Daniel Braaten inne i Odds sekstenmeter. 37-åringen dro noen kroppsfinter før han avsluttet langs bakken. Sondre Rossbach fikk slengt ut foten, men på returen skled Braaten inn reduseringen fra skrått hold.

Odds Vebjørn Hoff fikk en god mulighet til å sende hjemmelaget tilbake i ledelsen etter 22 minutter. Etter en Stabæk-corner satte Rossbach raskt i gang en kontring. Elbasan Rashani fintet seg lekkert forbi en mann før han spurtet ned til dødlinjen. Der slo han ballen perfekt til Hoff som hadde store deler av målet å treffe på fra ti meter. Avslutningen gikk derimot rett på Marcus Sandberg i Stabæk-buret.

Det stod 1-1 til pause.

Stor Stabæk-sjanse

Odd fortsatte å styre kampen i andre omgang, men etter 69 spilte minutter fikk bortelaget en stor mulighet. Etter ett Odd-frispark satte Marcus Sandberg i gang en kontring. Ballen gikk hele veien til Franck Boli i bakrom. Måltjuven fikk så vidt kontroll på ballen, men avslutningen alene med Rossback ble ikke all verden og Odd-keeperen fikk klarert.

Fire minutter senere fikk Odd straffespark. Hoff spilte ballen til Rashani som prøvde å score på en lobb-variant da Stabæk-keeper Sandberg ruset ut. Sandberg felte Rashani i etterkant og det ble dømt straffespark. Børven fikk sjansen til å bli tomålsscorer fra krittmerket og den tok han. Med sitt ellevte mål for sesongen er han alene toppscorer i Eliteserien.

Stabæk klarte ikke å bryte ned Odd i sluttminuttene som kunne juble for tre poeng og andreplass i Eliteserien.

Odd møter Mjøndalen borte på søndag.