USA vant fotball-VM med en 2-0-seier over Nederland sist søndag. Onsdag ble de hyllet med en seiersparade i New York.

Etter en rekke taler, kom turen til 34 år gamle Megan Rapinoe. Med sitt karakteristiske rosalilla hår har hun, i tillegg til å bli toppscorer og turneringens beste spiller, vært meget tydelig i sine politiske meninger. Det har sendt henne i en Twitter-krangel med president Donald Trump, som hun absolutt ikke kommer til å besøke i Det hvite hus.

Se talen øverst

Fra talerstolen i New York tok hun en mer forsonende holdning. Etterpå skrev New York Times at hun stjal showet med talen, mens den også ble hyllet av en rekke andre medier.

– Dette er min utfordring til alle: Vi må være bedre. Vi må elske mer og hate mindre. Lytte mer og snakke mindre. Det er vårt ansvar å gjøre verden til et bedre sted.

Ellers hyllet hun lagkameratene, støtteapparatet, snakket om lik betaling og om den kommende presidentvalgkampen der en meningsmåling har vist at hun er mer populær enn Trump.

VM-vinner Julie Ertz under seiersparaden i New York. Foto: Al Bello

– Det er en ære å lede dette laget med de andre kapteinene. Det er ingen andre steder jeg vil være, selv ikke i presidentkampen. Beklager, jeg er opptatt!

Rapinoe legger ikke skjul på sin homofile legning. Hun hyllet landslagstroppen for hvordan den har stått sammen, selv med alle ulikhetene.